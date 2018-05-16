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Bakan Çavuşoğlu devreye girdi! Okul bahçesine uçak kondu…
Aksu Uçak Bakım Teknolojileri Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ne bir hayırseverin hibe ettiği eski yolcu uçağı, kütüphane, müze ve mini sinema salonu olarak hizmet verecek. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun girişimleri sonucu, bir hayırsever tarafından satın alınan uçak, Aksu Uçak Bakım Teknolojileri Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ne hibe edildi.
Antalya'nın Aksu ilçesindeki Uçak Bakım Teknolojileri Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ne hibe edilen eski yolcu uçağı, 7 aylık çalışmayla, öğrencilere kütüphane, müze ve mini sinema salonu olarak hizmet vermek için hazır hale getirildi.
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