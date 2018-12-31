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Bakan Albayrak duyurmuştu... 1 Ocak'tan itibaren başlıyor
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, devlet destekli alacak sigortasının 1 Ocak’ta başlayacağını açıkladı. Sigortanın içeriğine yönelik yasal mevzuat da yayımlandı. Peki, uygulamadan hangi KOBİ’ler yararlanacak, alacaklarını nasıl sigortalatacak ve kaç para ödeyecek? İşte, tüm yönleriyle devlet destekleri alacak sigortası…
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