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Bakan Akar son bilgileri paylaştı! İşte etkisiz hale getirilen terörist sayısı...
Milli Savunma Bakanı Akar ve komuta kademesi, Bakanlıktaki toplantıda Barış Pınarı Harekatı'nda gelinen son duruma ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Milli Savunma Bakanı Akar açıklamasında "Harekat, planladığımız şekilde başarıyla devam ediyor. Şu ana kadar 342 terörist etkisiz hale getirildi. Başladığımız faaliyeti inşallah alnımızın akıyla başarıyla tamamlayacağız" İfadelerini kullandı.
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