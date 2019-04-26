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Bakalım ne giyecekler

Her yıl ünlülerin ilginç kıyafetler giyme konusunda birbiriyle yarıştığı MET Gala için geri sayım başladı. Asıl amacı New York Metropolitan Müzesi'ne gelir toplamak olan etkinlik yine mayıs ayının ilk haftasında yapılacak.

BACKGRID UK

Hürriyet Haber
26.04.2019 - 17:25 | Son Güncelleme:
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Bakalım ne giyeceklerNext

İlki 1948 yılında düzenlenen MET Gala'nın geçen yılki ana teması Cennetlik Bedenler: Moda ve Katolik Hayal Gücü idi. Bu yılki galanın ana teması ise esin kaynağını ünlü yazar Susan Sontag'ın 1964 tarihli denemesinden alıyor: Notes on Camp. Yayınlandığı dönemde büyük gürültü koparan bu deneme bakalım bu yıl ki MET Gala konuklarına nasıl ilham verecek.

BACKGRID UK

Etiketler: Susan Sontag , SUSAN SONTAG - ENTELEKTÜEL BİR İKON

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