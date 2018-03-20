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Baharatların tazeliğini bu yöntemlerle koruyun!

Yemekleri lezzetlendirmede en çok kullanılan baharatların tazeliğini korumak oldukça önemli. İşte doğru yöntemler...

Hürriyet Haber
20.03.2018 - 10:37 | Son Güncelleme:
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Baharatların tazeliğini bu yöntemlerle koruyunNext

Baharatlar uzun vadede kullanılan, çabucak tüketilmeyen ürünler. Haliyle bozulmadan saklamak da epey zor oluyor. Bazı yöntemlerle baharatların daha uzun süre taze kalmasını sağlayabilirsiniz. İşte baharatları aroması bozulmadan uzun bir süre saklamak için bilmeniz gerekenler...

Etiketler: baharatların tazeliğini koruma , baharatların bayatlamasını engelleme , baharatların tazeliği

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