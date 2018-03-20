Baharatların tazeliğini bu yöntemlerle koruyun!

Baharatlar uzun vadede kullanılan, çabucak tüketilmeyen ürünler. Haliyle bozulmadan saklamak da epey zor oluyor. Bazı yöntemlerle baharatların daha uzun süre taze kalmasını sağlayabilirsiniz. İşte baharatları aroması bozulmadan uzun bir süre saklamak için bilmeniz gerekenler...
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