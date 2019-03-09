Ara
MENÜ
Haberler >Kelebek >Magazin>Bahar otlarını yiyebileceğiniz en iyi 10 adres

Bahar otlarını yiyebileceğiniz en iyi 10 adres

Kalbi Ege’de kalanlara...Güneşin yüzünü gösterdiği, yemyeşil otların pazar tezgâhlarını süslemeye başladığı, yılın en güzel dönemlerinden birindeyiz. Kavurması, haşlaması, etlisi, zeytinyağlısı, sulu yemeği ya da böreği... Sağlıklı ve tadına doyum olmaz onlarca ot yemeğiyle hem masamızı hem de midemizi şenlendirme vaktidir! Aşçı, gurme, gastronomi yazarı, beslenme uzmanı ve gazetecilerden oluşan büyük jüri seçti.

Hürriyet Haber
09.03.2019 - 08:30 | Son Güncelleme:
1 / 11
Bahar otlarını yiyebileceğiniz en iyi 10 adresNext

-Jüri-
Deniz Gürsoy / Gastronomi yazarı
Aydan Üstkanat / Aşçı, yemek stilisti
Aynur Tartan / Hürriyet Cumartesi yazarı, TV programcısı, gazeteci
Salih Seçkin Sevinç / Harbiyiyorum.com kurucusu
Ufuk Kaan Altın / Gazeteci, yemek yazarı
Dilara Koçak / Beslenme ve diyet uzmanı
Nur Çintay / Gastronomi yazarı
Ebru Erke / Food and Travel Genel Yayın Yönetmeni
Hülya Ekşigil / Yemek kültürü yazarı
Ferit Özkaşıkçı / Beef&Fish Yayın Yönetmeni

Etiketler: yemek , urla , cunda , Cunda Adası

En Yeni Kelebek Galeriler

Gökçe'ye o soru sorulunca...

Gökçe'ye o soru sorulunca...

Bahar otlarını yiyebileceğiniz en iyi 10 adres

Bahar otlarını yiyebileceğiniz en iyi 10 adres

Yeni bir aşk mı?

Yeni bir aşk mı?

Ebru Gündeş hamile mi? İddialara yanıt geldi

Ebru Gündeş hamile mi? İddialara yanıt geldi

Geçen yıl güzellik kraliçesi seçilmişti! Acı haber...

Geçen yıl güzellik kraliçesi seçilmişti! Acı haber...

Gümüş halhalıyla Türkiye'nin hafızasına kazındı

Gümüş halhalıyla Türkiye'nin hafızasına kazındı

12 günde bu hale geldi!

12 günde bu hale geldi!

Beni iç çamaşırımdaki rakamla tanımlamayın

Beni iç çamaşırımdaki rakamla tanımlamayın

Cem Özer:İkinci evliliğimi boşanmak için yaptım!

Cem Özer:İkinci evliliğimi boşanmak için yaptım!

Hürriyete Reklam Ver
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
© Copyright 2019 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri

Sayfa Başı

© Copyright 2019
Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş.