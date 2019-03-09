Bahar otlarını yiyebileceğiniz en iyi 10 adres

Kalbi Ege’de kalanlara...Güneşin yüzünü gösterdiği, yemyeşil otların pazar tezgâhlarını süslemeye başladığı, yılın en güzel dönemlerinden birindeyiz. Kavurması, haşlaması, etlisi, zeytinyağlısı, sulu yemeği ya da böreği... Sağlıklı ve tadına doyum olmaz onlarca ot yemeğiyle hem masamızı hem de midemizi şenlendirme vaktidir! Aşçı, gurme, gastronomi yazarı, beslenme uzmanı ve gazetecilerden oluşan büyük jüri seçti.
-Jüri- Deniz Gürsoy / Gastronomi yazarı Aydan Üstkanat / Aşçı, yemek stilisti Aynur Tartan / Hürriyet Cumartesi yazarı, TV programcısı, gazeteci Salih Seçkin Sevinç / Harbiyiyorum.com kurucusu Ufuk Kaan Altın / Gazeteci, yemek yazarı Dilara Koçak / Beslenme ve diyet uzmanı Nur Çintay / Gastronomi yazarı Ebru Erke / Food and Travel Genel Yayın Yönetmeni Hülya Ekşigil / Yemek kültürü yazarı Ferit Özkaşıkçı / Beef&Fish Yayın Yönetmeni
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