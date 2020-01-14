Bağışıklık sistemini güçlendiren beslenme önerileri
Kış aylarında grip, nezle ve soğuk algınlığı gibi hastalıklardan korunmak için dikkat etmemiz gereken en önemli şey beslenmemizdir. Beslenmemize dikkat ederek bağışıklık sistemimizi güçlü tutup hastalıklara karşı direnebiliriz. Diyetisyen Büşra Kaya, kışın bağışıklık sistemini güçlendirmenin yollarını anlatıyor.
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
Öncelikle soğuk algınlığından korunabilmemiz için bağışıklık sistemimizi güçlendirmemiz gerekir. Bağışıklık sisteminin güçlendirmenin yolu da antioksidanlardan geçiyor. En güçlü antioksidanlardan olan C vitamininden mutlaka yararlanmamız gerekir. C vitamini bağışıklık sisteminin güçlenmesinin yanında toksik maddelerin atılmasında da önemli rol oynar.
2
İşte C vitamininden zengin besinler:
Kırmızı biber Yeşil biber Limon Greyfurt Mandalina Portakal Maydanoz Kivi Brokoli Alabaş turpu Çilek Ananas
3
Kışın kilo almadan bağışıklık güçlendiren besinlerin listesi
Kış mevsiminde daha çok kapalı ortamda vakit geçirdiğimiz için üzerimizde hep negatif bir enerji olur, evde daha fazla vakit geçirdikçe de can sıkıntısı başlar ve istemsizce kendimizi buzdolabının önünde bulabiliriz. “Kışın kilo alıyorum, yazın veriyorum” sorunun kaynağı burada başlıyor. Peki, kış mevsiminde kilo aldırmadan bizi mutlu eden besinler neler?
4
Bitter Çikolata:
Çikolatanın mutluluk verdiği hep söylenir. Tabii günlük tüketimde 1-2 parçayı geçmemek şartıyla! Bitter çikolataya süt ilave ederek kendinizi sıcak çikolatayla şımartabilirsiniz.
5
Semizotu:
Omega3 içeriği yüksek olduğundan beyin yorgunluğunu alır ve aynı zamanda depresif durumunuzu dengeler. Zeytinyağlı bir semizotu ve yanında tüketebileceğiniz 1 su bardağı kadar yoğurt sizin için harika bir öğün olacaktır.
6
Nar:
Antioksidan içeriğinin yüksek olması metabolizmamızı hızlandırırken aynı zamanda vücudumuzdaki serbest radikallerle de savaşarak bizi soğuk algınlığına karşı koruyacaktır. Bununla birlikte C vitamininin yüksek olması daha iyi bir ruh hali yaratacaktır. Yalnız meyve tüketimine içerdiği fruktoz miktarı yüzünden dikkat edilmesi gerekiyor. Yani 1 bütün nar olarak tüketmek yerine salataların üzerine serpiştirebilirsiniz.
7
Ispanak
Ispanak, sahip olduğu flavonoidler açısından da oldukça zengin. Ispanak, ayrıca bir antikanserojeniktir . Günümüzde yapılan araştırmalar, ıspanağın mide ve cilt kanserine neden olan hücrelerin ortadan kalkmasına yardımcı olduğunu ortaya koymuştur. Ispanağın ayrıca agresif prostat kanserine karşı etkili olduğu kanıtlanmıştır.
8
Narlı ayvalı kiş çayı
“Hem kış hastalıklarından korunmak, hem de depresif ruh halinden kurtulmak için soğuk kış günlerinde bize en iyi gelecek şey; sıcak bir içecekten başkası değildir” diyen Kaya, kış çayı tarifi paylaştı: Ihlamur Ayva Nar Limon Kuru üzüm Mürdüm eriği Maydanoz Elma Tarçın kabuğu
9
Tüm malzemeleri 2.5 litre suda kaynattıktan sonra süzüp içebilirsiniz. Malzemelerin miktarını damak tadınıza göre ayarlayabilirsiniz ancak çok ekşi olmaması açısından narı yarım çay bardağı kadar koymanız yeterli olacaktır. Bu tarifin içine şeker koymadan sıcak ya da dilerseniz soğutulmuş şekilde tüketebilirsiniz.