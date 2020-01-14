Bağışıklık sistemini güçlendiren beslenme önerileri

Kışın kilo almadan bağışıklık güçlendiren besinlerin listesi Kış mevsiminde daha çok kapalı ortamda vakit geçirdiğimiz için üzerimizde hep negatif bir enerji olur, evde daha fazla vakit geçirdikçe de can sıkıntısı başlar ve istemsizce kendimizi buzdolabının önünde bulabiliriz. “Kışın kilo alıyorum, yazın veriyorum” sorunun kaynağı burada başlıyor. Peki, kış mevsiminde kilo aldırmadan bizi mutlu eden besinler neler?