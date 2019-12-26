Bağ-Kur borçluları son 6 güne dikkat!

31 ARALIK SON GÜN



Özetle, geçmişteki yapılandırmalardan yararlanmayıp da GSS prim borcu olanlar bugün hiçbir şekilde sağlık hizmetinden yararlanamıyor. Tek bir istisna var; o da, Bağ-Kurlu’lar. Yapılan düzenleme ile prim borcu olan Bağ-Kurluların, Sosyal Güvenlik Kurumu’na borçları baki kalmak suretiyle; 31 Aralık 2019’a kadar, hem kendilerinin hem de bakmakla yükümlü olduğu kişilerin devlet ve üniversite hastanelerinden hizmet alabilme hakkı tanındı. İşte, bu süre 6 gün sonra doluyor. Bugün Bağ-Kura kayıtlı 2.8 milyon kişi bulunuyor. Bunların yaklaşık 600 bine yakınının borcu olduğu tahmin ediliyor ki, aileleri ile birlikte bu sayı 1.8 milyonu geçiyor. Yani, 1 Ocak 2020’den itibaren 1.8 milyon kişi devletin sunduğu sağlık hizmetinden yararlanmayacak.