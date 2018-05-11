Haberler >Gündem>Bafa Gölü'nü görüntüledi! ‘Bu kadarını hayal bile edemezdim’
Bafa Gölü'nü görüntüledi! ‘Bu kadarını hayal bile edemezdim’
Ege Bölgesi'nin en büyük gölü olarak bilinen Bafa Gölü'ndeki biyoçeşitlilik, su altı görüntü yönetmeni Tahsin Ceylan tarafından görüntülendi. Ceylan gördükleri karşısında "Bu kadarını hayal bile edemezdim. Bütün ekosistemlerin birleştiği, balıkların, kabukluların tam bir üreme merkezi" dedi.
Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.