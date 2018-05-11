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    Bafa Gölü'nü görüntüledi! ‘Bu kadarını hayal bile edemezdim’

    Ege Bölgesi'nin en büyük gölü olarak bilinen Bafa Gölü'ndeki biyoçeşitlilik, su altı görüntü yönetmeni Tahsin Ceylan tarafından görüntülendi. Ceylan gördükleri karşısında "Bu kadarını hayal bile edemezdim. Bütün ekosistemlerin birleştiği, balıkların, kabukluların tam bir üreme merkezi" dedi.

    AA
    11.05.2018 - 16:09 | Son Güncelleme:
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    Bafa Gölünü görüntüledi ‘Bu kadarını hayal bile edemezdim’Next

    Aydın'ın Söke ilçesindeki Bafa Gölü'nde biyoçeşitlilik su altı kameralarıyla görüntüledi.

    Etiketler: dalış , belgesel , gündem
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