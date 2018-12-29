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Bacaksız'a yeni yıl sürprizi

“Vahe ile Evdeki Mutluluk”un sunucusu Vahe Kılıçarslan, son bölümde “Hababam Sınıfı”nın Bacaksız’ı Tuncay Akça’ya sürpriz yaptı. Kılıçarslan, Akça’nın Ümraniye’deki evini baştan dekore etti.

Hürriyet Haber
29.12.2018 - 08:30 | Son Güncelleme:
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Rol arkadaşları da gittiNext

Rol arkadaşları da gitti

◊ 21 yıldır hazırladığı programlarla evini yenilemek isteyen fakat maddi durumu buna elvermeyen ailelerin yardımına koşan Vahe Kılıçarslan, son olarak “Hababam Sınıfı” serisinin Bacaksız lakaplı oyuncusu Tuncay Akça’yı ziyaret etti. Kılıçarslan’a bu sürprizde Akça’nın filmdeki rol arkadaşları Ahmet Arıman ve Teoman Ayık da yardım etti.

FOTOĞRAFLAR: HÜRRİYET ARŞİV

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Bacaksız'a yeni yıl sürprizi

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