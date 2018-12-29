Bacaksız'a yeni yıl sürprizi

◊ 21 yıldır hazırladığı programlarla evini yenilemek isteyen fakat maddi durumu buna elvermeyen ailelerin yardımına koşan Vahe Kılıçarslan, son olarak “Hababam Sınıfı” serisinin Bacaksız lakaplı oyuncusu Tuncay Akça’yı ziyaret etti. Kılıçarslan’a bu sürprizde Akça’nın filmdeki rol arkadaşları Ahmet Arıman ve Teoman Ayık da yardım etti.
Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.