Bacaklar Angelina!

YÃ¶netmenliÄŸini Garry Ross'un Ã¼stlendiÄŸi ve kadrosunda sinema yÄ±ldÄ±zlarÄ±ndan podyumun Ã¼nlÃ¼lerine kadar Ã§ok sayÄ±da Ã¼nlÃ¼nÃ¼n yer aldÄ±ÄŸÄ± Ocean's 8 filminin galasÄ± Ã¶nceki gece New York'taki Alice Tully Salonu'nda yapÄ±ldÄ±. KÄ±rmÄ±zÄ± halÄ±da ÅŸÄ±klÄ±k yarÄ±ÅŸÄ±nÄ±n yaÅŸandÄ±ÄŸÄ± galaya ise konuklarÄ±n derin yÄ±rtmaÃ§lÄ± kÄ±yafetleri damga vurdu. Bu iddialÄ± kÄ±yafeti en iyi taÅŸÄ±yanlardan biri ise Adriana Lima oldu.
Galada Angelina Jolie yoktu ama herkes ondan sÃ¶z etti! FotoÄŸraflar: Backgrid USA, Backgrid UKÂ
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