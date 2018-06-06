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Bacaklar Angelina!

ÃœnlÃ¼ler film galasÄ±nda kÄ±rmÄ±zÄ± halÄ±ya Ã§Ä±ktÄ± akÄ±llara Angelina Jolie'nin 6 yÄ±l Ã¶nceki Oscar kÄ±yafeti geldi.

HÃ¼rriyet Haber
06.06.2018 - 11:06 | Son GÃ¼ncelleme:
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Bacaklar AngelinaNext

YÃ¶netmenliÄŸini Garry Ross'un Ã¼stlendiÄŸi ve kadrosunda sinema yÄ±ldÄ±zlarÄ±ndan podyumun Ã¼nlÃ¼lerine kadar Ã§ok sayÄ±da Ã¼nlÃ¼nÃ¼n yer aldÄ±ÄŸÄ± Ocean's 8 filminin galasÄ± Ã¶nceki gece New York'taki Alice Tully Salonu'nda yapÄ±ldÄ±. KÄ±rmÄ±zÄ± halÄ±da ÅŸÄ±klÄ±k yarÄ±ÅŸÄ±nÄ±n yaÅŸandÄ±ÄŸÄ± galaya ise konuklarÄ±n derin yÄ±rtmaÃ§lÄ± kÄ±yafetleri damga vurdu. Bu iddialÄ± kÄ±yafeti en iyi taÅŸÄ±yanlardan biri ise Adriana Lima oldu.

Galada Angelina Jolie yoktu ama herkes ondan sÃ¶z etti! FotoÄŸraflar: Backgrid USA, Backgrid UKÂ

Etiketler: ocean's 8 , adriana lima

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