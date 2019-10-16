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'Bacağını kesmeliyiz' dediler... Ünlü model mesleğine dönüyor!

Trafik kazası sonrası, sağ bacağında ciddi yaralanma, kırıklar ve eklem kıkırdak hasarı oluşan 21 yaşındaki Bulgaristanlı ünlü top model Christine Ilieva, Türkiye’de gerçekleştirilen tedavi sonrasında yeniden yürümeye başladı. Türkiye’nin ilk kadavradan kıkırdak nakli yapılan hastası olan Ilieva, "Bacağını kaybedeceğimi söylediklerinde ümidini yitirdim. Türkiye’de ise asla vazgeçmemem gerektiğini öğrendim" dedi.

DHA
16.10.2019 - 12:02 | Son Güncelleme:
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Bacağını kesmeliyiz dediler... Ünlü model mesleğine dönüyorNext

Ünlü top model Christine Ilieva, ülkesi Bulgaristan'da büyük bir trafik kazası geçirdi. Kaza sonrası yaklaşık 2 saat ambulans beklemek zorunda kalan genç kızın sağ bacağı, uyluğu ve kalçasında ağır hasar meydana geldi. Hastanede tedavi altına alınan genç mankene doktorlar tarafından bacağının kurtarılamayacağı söylendi. Başka bir hastaneye nakledilen Christine'in bacağı burada enfeksiyon kaptı. Bacağını kullanamaz hale gelen, bacak derisi dahi tamamen yok olan genç manken, tedavi için helikopter ambulansla Türkiye'ye getirildi.

Etiketler: bulgaristan

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