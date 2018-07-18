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Bacağındaki izin sırrını anlattı

Kylie Jenner, yıllardır bacağında taşıdığı derin yara izinin neden meydana geldiğini anlattı.

Hürriyet Haber
18.07.2018 - 15:48 | Son Güncelleme:
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Bacağındaki izin sırrını anlattıNext

 Kardashian Jenner ailesinin en genç üyesi Kylie Jenner, bir dergiye verdiği kapak pozuyla olay yarattı. Jenner sevgilisi Travis Scott ile birlikte verdiği pozda bile dikkat çeken bacağındaki yaranın neden kaynaklandığını da ilk kez anlattı. 

Etiketler: travis scott , yara izi

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