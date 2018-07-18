Bacağındaki izin sırrını anlattı

Kardashian Jenner ailesinin en genç üyesi Kylie Jenner, bir dergiye verdiği kapak pozuyla olay yarattı. Jenner sevgilisi Travis Scott ile birlikte verdiği pozda bile dikkat çeken bacağındaki yaranın neden kaynaklandığını da ilk kez anlattı.
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