Babil dizisi oyuncuları kimdir? Babil dizisi oyuncu kadrosu içerisinde kimler yer alıyor?
Babil dizisi ilk bölümü ile 17 Ocak Cuma akşamı izleyici beğenisine çıkıyor. Oyuncu kadrosu içerisinde Halit Ergenç, Ozan Güven ve Aslı Enver gibi birbirinden önemli oyuncular yer alan dizide, iş hayatı alt üst olan ve çocuğunu kaybetme durumuyla karşı karşıya kalan bir babanın hikayesini anlatan Babil dizisi oyuncuları arasında Nur Fettahoğlu ve Mesut Akusta da yer alıyor. İşte, Babil dizisi oyuncuları ve karakterleri hakkında bazı bilgiler
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1
Babil dizisi oyuncuları dizinin ilk bölümü itibariyle merak uyandırdı. Geçmiş dönemde başarılı yapımlarda yer alarak adından söz ettiren Halit Ergenç, Ozan Güven ve Aslı Enver gibi isimler Babil dizisi oyuncu kadrosu içerisinde yer alacak. İşte, Babil dizisi oyuncuları ve canlandırdıkları karakterler hakkında merak edilen bazı bilgiler
BABİL DİZİSİNİN İRFAN'I HALİT ERGENÇ KİMDİR?
Dizideki karakteri: Ekonomi profesörü, sevgi dolu bir baba. İdealist, zeki, duyarlı, vicdanlı, karizmatik ve mütevazi.
İdealist, çalışkan ve dürüst bir ekonomi profesörü olan İrfan, uğradığı bir iftiranın sonucu işini kaybeder. Yaşadığı haksızlığı sindiremeden oğlu Deniz’in ölümcül hastalığı ortaya çıkar. İrfan’ın kısa sürede çocuğunun ameliyatı için gerekli olan parayı bulması gerekmektedir. Çaldığı tüm kapılar birer birer yüzüne kapanırken, İrfan’ın son bir umut olarak çocukluk arkadaşı Egemen’e gider. İki dostun yolları yıllar sonra yeniden birleştirir.
Biyografisi: Halit Ergenç, 1970 yılında İstanbul’da doğmuştur. Eğitimini Mimar Sinan Üniversitesi Opera ve Müzikal Tiyatro Oyunculuğu bölümünde tamamlamıştır. Hayatının büyük bir kısmını tiyatroya ayıran Ergenç, müzikal, opera ve bale çalışmaları yapmıştır. Tatlı Kaçıklar, Kara Melek, Zerda, Baba, Aliye, Acı Aşk gibi diziler de rol almıştır. 2006 yılında Binbir Gece adlı dizide canlandırdığı Onur karakteriyle büyük bir çıkış yapmıştır. 2011 yılında ise Muhteşem Yüzyıl dizisinde Kanuni Sultan Süleymanı canlandırmış ve performansıyla izleyicilerin büyük beğenisini toplamıştır.
Diğer oyuncuların biyografilerini görüntülemek için lütfen sonraki sayfaya geçiniz...
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BABİL DİZİSİNİN EGEMEN'İ OZAN GÜVEN KİMDİR?
Dizideki karakteri: İrfan’ın en yakın dostu. Her devrin adamı, eğlenceli, kurnaz, şeytan tüylü, tek tabanca, fırsatçı. Hayatı hep sınırda, uçlarda.
Egemen, neşeli, eğlenceli, kurnaz, İrfan’ın her anlamda tam zıttı. Çocukluğundan beri tek hayali zengin olmak. Bu uğurda elini kirletmekten, insan kullanmaktan çekinmez. İrfan para bulmak için kapısına geldiğinde Egemen bunu son bir yırtma şansı olarak görür. İki can dostu paranın peşinde karanlık bir maceraya atılırken, geçmişten gelen sır en büyük sınavları olacaktır.
Biyografisi: 1975 yılında Almanya'da doğan Ozan Güven, Mimar Sinan Üniversitesi Modern Dans Bölümü'nden mezun oldu.
İzmir Belediye Konservatuarı'nda oyunculuk dersleri aldı ve ardından Şahika Tekand Tiyatrosu’nda çalıştı.
İkinci Bahar, Koçum Benim, Çiçeği Büyütmek, Aslı ile Kerem, Bir İstanbul Masalı, Canım Ailem ve Muhteşem Yüzyıl gibi televizyon dizilerinde rol almıştır.
GORA, AROG, Yahşi Batı ve Pek Yakında sinema filmlerinde yakın arkadaşı Cem Yılmaz ile birlikte rol almıştır.
2005 yılında, İkinci Bahar dizisi sırasında tanıştığı yönetmen Türkan Derya ile evlendi. Ali Aziz isminde 1 çocukları var. 2010 yılında Türkan Derya ile boşandılar.
Aslı Enver’in canlandırdığı Ayşe, Süleyman’ın şirketinde çalışmaktadır ve İrfan ile bu vesileyle tanışır. Ancak Ayşe, görünenin ötesinde bir gündemi olan, fedakâr, güçlü bir kadındır. Ayşe’nin ortaya çıkartması gereken bir sır vardır. Hayat, Ayşe’yi bu sırrın peşinde giderken İrfan’la bazen karşı karşıya bazen yan yana getirecektir.
Biyografisi: Aslı Enver, 1984 yılında Londra’da doğmuştur. Eğitimini Haliç Üniversitesi Tiyatro Bölümü’nde tamamlamıştır. 2003 yılında rol aldığı Hayat Bilgisi dizisi ile ilk oyunculuk deneyimini yaşayan güzel oyuncu; Kavak Yelleri dizisi ile tanınmaya başlamıştır.
Kış Güneşi, Mutlu Ol Yeter, Bana Artık Hicran De, Kayıp, Suskunlar, Kavak Yelleri ve Hayat Bilgisi dizilerinde rol almıştır.
Star Tv’de yayınlanan; başrolü Özcan Deniz ile paylaştığı İstanbullu Gelin dizisinin kadrosunda yer almış ve Süreyya karakterini canlandırmıştır.
Aslı Enver, Tamam Mıyız? ve Kardeşim Benim filmleri ile sinema dünyasına da adım atmıştır.
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BABİL DİZİSİNİN İLAY'I BİRCE AKALAY KİMDİR?
Dizideki karakteri: Süleyman’ın sevgilisi, İrfan’ın eski aşkı. Çekici, sofistike, çok güzel, mesafeli.
Kalbi ve aklı arasında kalmış bir kadın olan İlay’ın önüne hayat, yeniden ikisinden birini seçmesini gerektiren bir soru koymuştur. İlay, ya eski aşkı ve çocuğunu kurtarma mücadelesi veren İrfan’a yardım etmeyi seçip kalbini dinleyecek ya da Süleyman’ın karanlık imparatorluğunun kraliçesi olacaktır.
Biyografisi: Birce Akalay, 1984 yılında İstanbul’da doğmuştur. Eğitimini Haliç Üniversitesi Tiyatro Bölümü’nde tamamlamıştır. 2004 yılında Türkiye Güzelik yarışmasında üçüncü olan Birce Akalay daha sonra Avrupa Güzelik yarışması’da Türkiye’yi temsil ederek yarı finale çıkmıştır.
İlk oyunculuk deneyimini 2006 yılında Asi dizisinde canlandırdığı karakterle yaşayan güzel oyuncu; Yer Gök Aşk, Evli ve Öfkeli, Hayat Bazen Tatlıdır, Küçük Ağa, Böyle Bitmesin ve Ben Onu Çok Sevdim dizilerinde rol almıştır. Kanal D ekranlarında yayınlanan; başrolü İbrahim Çelikkol, Arzu Gamze Kılınç ve Muhammet Uzuner ile paylaştığı Siyah Beyaz Aşk dizisinin kadrosunda yer almakta ve Aslı karakterini canlandırmaktadır.
5
BABİL DİZİSİNİN EDA'SI NUR FETTAHOĞLU KİMDİR?
Dizideki karakteri: İrfan’ın eşi. Tutkulu, entrikacı, pragmatik, iyi bir anne, iyi dost, tehlikeli düşman.
'Babil', çıkış yolu kolay gibi gözüken ama bir o kadar da çaresizlikle örülü, tam bir kaotik hayatların içinde var olma savaşı. Eda ise ailesine bağlı, kocasına aşık, oğlu için her şeyi göze alabilecek bir kadın. Tutkuları olan ve hayatını sürekli kontrol altında tutmaya çalışan biri. Pragmatik ama kontrol elden gitmeye başlayınca da hırslarıyla ve korkularıyla savaşıyor.
Biyografisi: Nur Fettahoğlu, 1980 yılında Almanya’da doğmuştur. Eğitimini Haliç Üniversitesi Moda Tasarım Bölümü’nde tamamlamıştır. İlk oyunculuk deneyimini 2007 yılında rol aldığı Benden Baba Olmaz dizisi ile yaşamış; Aşk-ı Memnu, Gönül Salıncağı, Muhteşem Yüzyıl, Hayat Yolunda, Fi, Filinta ve Sana Kalbimi Verdim dizilerinde rol almıştır. Star Tv ekranlarında yayınlanan; kadrosunda Mehmet Aslantuğ, Ayça Bingöl, Afra Saraçoğlu, Nur Fettahoğlu, Furkan Andıç, Murat Daltaban gibi isimlerin yer aldığı Kardeş Çocukları dizisinde Umay karakterini canlandırmaktadır. Nur Fettahoğlu; Kurtlar Vadisi Filistin ve Gişe Memuru filmlerinde rol alarak sinema dünyasında da yerini almıştır.
6
BABİL DİZİSİNİN SÜLEYMAN'I MESUT AKUSTA KİMDİR?
Dizideki karakteri: Karanlık bir tarafı olan iş adamı, eski tefeci, aile babası. İlay’a deli gibi aşık. Eğitimsiz, hırslı, zeki, acımasız, cezalandırıcı, güçlü, saplantılı.
Biyografisi: Mesut Akusta, 1964 yılında Konya’da doğmuştur. Eğitimini Edebiyat ve Sanat Fakültesi’nde tamamlamıştır. 1995 yılında televizyon dünyası ile tanışan usta oyuncu; Yıldızlar Şahidim, Karagül, Ezel, Ah Kalbim, Sesiz Fırtına, En Son Babalar Duyar gibi birçok projede yer almıştır.
Gitme Baba, Dağ, İmge, Cenneti Beklerken gibi filmlerde rol alarak sinema dünyasına da adım atmıştır.
Atv Tv ekranlarında yayınlanan baş rolü; Deniz Çakır ve Oktay Kaynarca’nın paylaştığı Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin kadrosuna dahil olmuştur ve Ekrem karakterini canlandırmaktadır.
7
BABİL DİZİSİNİN DENİZ'İ BEREN KASIMOĞULLARI KİMDİR?