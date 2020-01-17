Babil dizisi oyuncuları kimdir? Babil dizisi oyuncu kadrosu içerisinde kimler yer alıyor?

BABİL DİZİSİNİN EDA'SI NUR FETTAHOĞLU KİMDİR? Dizideki karakteri: İrfan’ın eşi. Tutkulu, entrikacı, pragmatik, iyi bir anne, iyi dost, tehlikeli düşman.



'Babil', çıkış yolu kolay gibi gözüken ama bir o kadar da çaresizlikle örülü, tam bir kaotik hayatların içinde var olma savaşı. Eda ise ailesine bağlı, kocasına aşık, oğlu için her şeyi göze alabilecek bir kadın. Tutkuları olan ve hayatını sürekli kontrol altında tutmaya çalışan biri. Pragmatik ama kontrol elden gitmeye başlayınca da hırslarıyla ve korkularıyla savaşıyor.



Biyografisi: Nur Fettahoğlu, 1980 yılında Almanya’da doğmuştur. Eğitimini Haliç Üniversitesi Moda Tasarım Bölümü’nde tamamlamıştır. İlk oyunculuk deneyimini 2007 yılında rol aldığı Benden Baba Olmaz dizisi ile yaşamış; Aşk-ı Memnu, Gönül Salıncağı, Muhteşem Yüzyıl, Hayat Yolunda, Fi, Filinta ve Sana Kalbimi Verdim dizilerinde rol almıştır. Star Tv ekranlarında yayınlanan; kadrosunda Mehmet Aslantuğ, Ayça Bingöl, Afra Saraçoğlu, Nur Fettahoğlu, Furkan Andıç, Murat Daltaban gibi isimlerin yer aldığı Kardeş Çocukları dizisinde Umay karakterini canlandırmaktadır. Nur Fettahoğlu; Kurtlar Vadisi Filistin ve Gişe Memuru filmlerinde rol alarak sinema dünyasında da yerini almıştır.