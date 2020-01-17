Babil dizisi oyuncu kadrosuyla merak ediliyor: Babil oyuncuları kimler, konusu ne, dizide hangi oyuncular yer alıyor?

Babil dizisi ilk bölümü ile 17 Ocak Cuma akşamı izleyici beğenisine çıkıyor. Oyuncu kadrosu içerisinde Halit Ergenç, Ozan Güven ve Aslı Enver gibi birbirinden önemli oyuncular yer alan dizide, iş hayatı alt üst olan ve çocuğunu kaybetme durumuyla karşı karşıya kalan bir babanın hikayesini anlatan Babil dizisi oyuncuları arasında Nur Fettahoğlu ve Mesut Akusta da yer alıyor. İşte, Babil dizisi oyuncuları ve karakterleri hakkında bazı bilgiler



BABİL DİZİSİNİN İRFAN'I HALİT ERGENÇ KİMDİR?



Dizideki karakteri: Ekonomi profesörü, sevgi dolu bir baba. İdealist, zeki, duyarlı, vicdanlı, karizmatik ve mütevazi.



İdealist, çalışkan ve dürüst bir ekonomi profesörü olan İrfan, uğradığı bir iftiranın sonucu işini kaybeder. Yaşadığı haksızlığı sindiremeden oğlu Deniz’in ölümcül hastalığı ortaya çıkar. İrfan’ın kısa sürede çocuğunun ameliyatı için gerekli olan parayı bulması gerekmektedir. Çaldığı tüm kapılar birer birer yüzüne kapanırken, İrfan’ın son bir umut olarak çocukluk arkadaşı Egemen’e gider. İki dostun yolları yıllar sonra yeniden birleştirir.



Biyografisi: Halit Ergenç, 1970 yılında İstanbul’da doğmuştur.

Eğitimini Mimar Sinan Üniversitesi Opera ve Müzikal Tiyatro Oyunculuğu bölümünde tamamlamıştır.

Hayatının büyük bir kısmını tiyatroya ayıran Ergenç, müzikal, opera ve bale çalışmaları yapmıştır.

Tatlı Kaçıklar, Kara Melek, Zerda, Baba, Aliye, Acı Aşk gibi diziler de rol almıştır.

2006 yılında Binbir Gece adlı dizide canlandırdığı Onur karakteriyle büyük bir çıkış yapmıştır.

2011 yılında ise Muhteşem Yüzyıl dizisinde Kanuni Sultan Süleymanı canlandırmış ve performansıyla izleyicilerin büyük beğenisini toplamıştır.



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