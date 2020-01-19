Babil dizisi ne zaman yayınlanıyor? Babil dizisinin konusu ne?
Ay Yapımı Babil dizisi ekran macerasına başladı. Yönetmeliğini Uluç Bayraktar'ın yaptığı, senaryosunu Nükhet Bıçakçı ve Özlem Yücel'in birlikte kaleme aldıkları Türk yapımı psikolojik gerilim türündeki Babil dizisinin konusu ve yayın tarihi diziseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Babil dizisi ne zaman yayınlanıyor? Babil dizisinin konusu ne?
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Babil dizisi ilk bölümüyle ekranlara “merhaba” dedi. Yeniden ekranlara dönen usta oyuncu Halit Ergenç’in idealist bir ekonomi profesörü İrfan karakteriyle izleyici karşısına çıktığı dizide başarılı oyuncular; Aslı Enver, Birce Akalay, Mesut Akusta, Nur Fettahoğlu ve Ozan Güven başrolleri paylaşıyor. Babil dizisi Cuma akşamları saat 20.00’de yayınlanıyor.
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BABİL DİZİSİ KONUSU
İdealist bir ekonomi profesörü olan İrfan’ın (Halit Ergenç) hayatı, haksız yere işten atılması ve 7 yaşındaki oğlu Deniz’in (Beren Kasımoğulları) hastalanmasıyla alt üst olur. Kapılar birer birer yüzüne kapanırken karısı Eda’nın (Nur Fettahoğlu) çocukluk arkadaşları Egemen’den (Ozan Güven) yardım istemesiyle İrfan kendisini hayal bile edemeyeceği karanlık bir maceranın içinde bulur. Evlenmek üzereyken ayrıldığı büyük aşkı İlay’ın (Birce Akalay) tehlikeli iş adamı Süleyman’ın (Mesut Akusta) sevgilisi olarak ortaya çıkmasıyla birlikte, İrfan bu macerada aşması gereken birçok sınavla karşı karşıya kalacaktır. Bu macera da karşısına çıkan idealist genç kız Ayşe (Aslı Enver) onun kurtarıcısı olabilecek mi?
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Aynı yolda iki dost, iki düşman
İdealist, çalışkan ve dürüst bir ekonomi profesörü olan İrfan, uğradığı bir iftiranın sonucu işini kaybeder. Yaşadığı haksızlığı sindiremeden oğlu Deniz’in ölümcül hastalığı ortaya çıkar. İrfan’ın kısa sürede çocuğunun ameliyatı için gerekli olan parayı bulması gerekmektedir. Çaldığı tüm kapılar birer birer yüzüne kapanırken, İrfan’ın son bir umut olarak çocukluk arkadaşı Egemen’e gider. İki dostun yolları yıllar sonra yeniden birleştirir.