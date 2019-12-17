Babil dizisi ne zaman başlayacak? İşte Babil dizisinin oyuncuları ve konusu

Ay Yapım imzalı Babil dizisinin ilk tanıtımı yayınlandı. . Yapımını Ay Yapım’ın üstlendiği, Halit Ergenç, Ozan Güven, Aslı Enver, Birce Akalay, Nur Fettahoğlu ve Mesut Akusta gibi başarılı oyuncuların başrollerini paylaştığı, Yönetmenliğini Uluç Bayraktar’ın yaptığı, hikaye ve senaryosunu Nüket Bıçakçı ve Özlem Yücel’in kaleme aldığı, merakla beklenen Babil dizisinin konusuna dair detaylar belli oldu. Peki, Babil dizisinin ilk bölüm tarihi belli oldu mu? Babil dizisi ne zaman başlayacak?