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Televizyon
17 Aralık 2019 - 09:45,

Babil dizisi ne zaman başlayacak? İşte Babil dizisinin oyuncuları ve konusu

Babil dizisinin ilk tanıtımı ekranlarda dönmeye başladı. Yönetmenliğini Uluç Bayraktar’ın yaptığı, hikaye ve senaryosunu Nüket Bıçakçı ve Özlem Yücel’in kaleme aldığı, Babil dizisinin kadrosunda ekranların deneyimli isimleri yer alıyor. Peki, Babil dizisi ne zaman başlayacak? İşte Babil dizisinin oyuncuları ve konusuyla ilgili bilgiler….

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Ay Yapım imzalı Babil dizisinin ilk tanıtımı yayınlandı. . Yapımını Ay Yapım’ın üstlendiği, Halit Ergenç, Ozan Güven, Aslı Enver, Birce Akalay, Nur Fettahoğlu ve Mesut Akusta gibi başarılı oyuncuların başrollerini paylaştığı, Yönetmenliğini Uluç Bayraktar’ın yaptığı, hikaye ve senaryosunu Nüket Bıçakçı ve Özlem Yücel’in kaleme aldığı, merakla beklenen Babil dizisinin konusuna dair detaylar belli oldu. Peki, Babil dizisinin ilk bölüm tarihi belli oldu mu? Babil dizisi ne zaman başlayacak?

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Çekimleri devam eden Babil dizisinin yayın tarihiyle ilgili resmi bir açıklamada yapılmadı ancak tanıtım fragmanlarındaki “yakında” yazısı diziseverleri heyecanlandırdı.

3BABİL KONUSU

BABİL KONUSU

ist bir ekonomi profesörü olan İrfan’ın (Halit Ergenç) hayatı, haksız yere işten atılması ve 7 yaşındaki oğlu Deniz’in (Beren Kasımoğulları) hastalanmasıyla alt üst olur. Kapılar birer birer yüzüne kapanırken karısı Eda’nın (Nur Fettahoğlu) çocukluk arkadaşları Egemen’den (Ozan Güven) yardım istemesiyle İrfan kendisini hayal bile edemeyeceği karanlık bir maceranın içinde bulur.

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Evlenmek üzereyken ayrıldığı büyük aşkı İlay’ın (Birce Akalay) tehlikeli iş adamı Süleyman’ın (Mesut Akusta) sevgilisi olarak ortaya çıkmasıyla birlikte, İrfan bu macerada aşması gereken birçok sınavla karşı karşıya kalacaktır. Bu macera da karşısına çıkan idealist genç kız Ayşe (Aslı Enver) onun kurtarıcısı olabilecek mi?

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