Babaya veda! Zeynep Koçak'ın acı günü...

Coşkun Koçak’ın dün Altunizade İlahiyat Camii’nde kılınan öğle namazının ardından Çengelköy’de toprağa verildi.
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Ünlü oyuncuyu acılı gününde arkadaşları yalnız bırakmadı. Zeynep Koçak ve annesi Güner Koçak taziyeleri kabul etti.
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Cenaze törenine Sinan Akçıl, Burcu Kıratlı, Hakan Akkaya, Bülent Emrah Parlak ve aile yakınları katıldı.
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OĞUZHAN KOÇ GELMEDİ
Zeynep Kolçak ile yaklaşık 8 yıl boyunca aşk yaşayan Oğuzhan Koç cenaze törenine katılmadı.
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Koç’un eski sevgilisini bu acılı günde yalnız bırakması dikkatlerden kaçmadı.
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BABASINA BÖYLE VEDA ETTİ
Zeynep Koçak babasının vefat ettiğini şu sözlerle duyurmuştu, “İlk defa bu kadar büyük bir acı yaşıyorum. Nasıl başa çıkarım onu da bilmiyorum. Benim canım babam her şeyim huzur içinde uyu. Benim hayatta kalma rehberim sendin şimdi yerimi yönümü göremeden karanlıkta ilerliyorum. Seni çok seviyorum”