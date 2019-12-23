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Magazin
23 Aralık 2019 - 15:24,

Babaya veda! Zeynep Koçak'ın acı günü...

Çok Güzel Hareketler Bunlar programıyla adını duyuran Zeynep Koçak, 21 Aralık Cumartesi günü babası Coşkun Koçak’ın vefat ettiğini sosyal medya hesabından duyurmuştu.

Deniz BOY
Deniz BOY
dboy@hurriyet.com.tr
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Deniz BOY
Deniz BOY
dboy@hurriyet.com.tr
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Coşkun Koçak’ın dün Altunizade İlahiyat Camii’nde kılınan öğle namazının ardından Çengelköy’de toprağa verildi.

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Ünlü oyuncuyu acılı gününde arkadaşları yalnız bırakmadı. Zeynep Koçak ve annesi Güner Koçak taziyeleri kabul etti.

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Cenaze törenine Sinan Akçıl, Burcu Kıratlı, Hakan Akkaya, Bülent Emrah Parlak ve aile yakınları katıldı.

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OĞUZHAN KOÇ GELMEDİ

Zeynep Kolçak ile yaklaşık 8 yıl boyunca aşk yaşayan Oğuzhan Koç cenaze törenine katılmadı.

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Koç’un eski sevgilisini bu acılı günde yalnız bırakması dikkatlerden kaçmadı.

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BABASINA BÖYLE VEDA ETTİ

Zeynep Koçak babasının vefat ettiğini şu sözlerle duyurmuştu, “İlk defa bu kadar büyük bir acı yaşıyorum. Nasıl başa çıkarım onu da bilmiyorum. Benim canım babam her şeyim huzur içinde uyu. Benim hayatta kalma rehberim sendin şimdi yerimi yönümü göremeden karanlıkta ilerliyorum. Seni çok seviyorum”

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Deniz BOY
Deniz BOY
dboy@hurriyet.com.tr
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