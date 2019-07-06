Babasıyla tanıştırdı

Bir süredir haklarında beraber olduklarına dair haberler çıkan Didem Soydan ve Lider Şahin, önceki gün Çeşme’de görüntülendi. Şahin ailesinin ortağı olduğu Gala Ayayorgi Beach’e giden ünlü manken, sevgilisinin babası Selami Şahin’le de tanıştı.
Bir süredir haklarında beraber olduklarına dair haberler çıkan Didem Soydan ve Lider Şahin, önceki gün Çeşme’de görüntülendi. Şahin ailesinin ortağı olduğu Gala Ayayorgi Beach’e giden ünlü manken, sevgilisinin babası Selami Şahin’le de tanıştı.
Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.