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Babasıyla tanıştırdı

Bir süredir haklarında beraber olduklarına dair haberler çıkan Didem Soydan ve Lider Şahin, önceki gün Çeşme’de görüntülendi. Şahin ailesinin ortağı olduğu Gala Ayayorgi Beach’e giden ünlü manken, sevgilisinin babası Selami Şahin’le de tanıştı.

Deniz BOY
06.07.2019 - 08:00 | Son Güncelleme:
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Babasıyla tanıştırdıNext

Bir süredir haklarında beraber olduklarına dair haberler çıkan Didem Soydan ve Lider Şahin, önceki gün Çeşme’de görüntülendi. Şahin ailesinin ortağı olduğu Gala Ayayorgi Beach’e giden ünlü manken, sevgilisinin babası Selami Şahin’le de tanıştı.

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