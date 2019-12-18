Prens'e bÃ¼yÃ¼k oÄŸlu Prens George ve bir koruma eÅŸlik etti. Prens George'un sÃ¼rÃ¼cÃ¼ koltuÄŸunun yanÄ±ndaki koltukta oturmasÄ± ise dikkat Ã§ekti. Kate Middleton da kendi kullandÄ±ÄŸÄ± araÃ§ta kÄ±zÄ± Prenses Charlotte ve kÃ¼Ã§Ã¼k oÄŸlu Prens Louis ile birlikte yemeÄŸe gitti. Onlara da bir koruma gÃ¶revlisi eÅŸlik etti.



AFP, AP, REUTERSÂ