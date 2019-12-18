Ä°ngiliz kraliyet ailesinin en Ã§ok merak edilen Ã¼yesi aylar sonra ortaya Ã§Ä±ktÄ±.
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1
En son geÃ§tiÄŸimiz yaz annesi babasÄ± ve kardeÅŸleriyle birlikte kameralar karÅŸÄ±sÄ±na Ã§Ä±kan en kÃ¼Ã§Ã¼k Ã¼yesi Prens Louise sonunda evinden Ã§Ä±ktÄ±.
AFP, AP, REUTERS
2
Ailenin tÃ¼m Ã¼yeleri Buckingham SarayÄ±'ndaki geleneksel Noel yemeÄŸi iÃ§in bir araya geldi. Prens William ile DÃ¼ÅŸes Kate Middleton ayrÄ± araÃ§larla Saray'a girdi.
AFP, AP, REUTERS
3
Kate Middleton da kendi kullandÄ±ÄŸÄ± araÃ§ta kÄ±zÄ± Prenses Charlotte ve kÃ¼Ã§Ã¼k oÄŸlu Prens Louis ile birlikte yemeÄŸe gitti. Onlara da bir koruma gÃ¶revlisi eÅŸlik etti.
AFP, AP, REUTERS
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Prens'e bÃ¼yÃ¼k oÄŸlu Prens George ve bir koruma eÅŸlik etti. Prens George'un sÃ¼rÃ¼cÃ¼ koltuÄŸunun yanÄ±ndaki koltukta oturmasÄ± ise dikkat Ã§ekti. Kate Middleton da kendi kullandÄ±ÄŸÄ± araÃ§ta kÄ±zÄ± Prenses Charlotte ve kÃ¼Ã§Ã¼k oÄŸlu Prens Louis ile birlikte yemeÄŸe gitti. Onlara da bir koruma gÃ¶revlisi eÅŸlik etti.
AFP, AP, REUTERSÂ
5
Son aylarda yarattÄ±ÄŸÄ± skandal nedeniyle hem kendisi sÄ±kÄ±ntÄ±lÄ± gÃ¼nler yaÅŸayan hem de ailesini zorda bÄ±rakan Prens Andrew da yemekteydi.
Â Â ABD'de bulunan Prens Harry ile karÄ±sÄ± Meghan Markle ve oÄŸlu Archie ise bu yÄ±l yemekte eksikti.