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18 AralÄ±k 2019 - 16:30,

Küçük Prens sonunda ortaya çÄ±ktÄ±

Ä°ngiliz kraliyet ailesinin en Ã§ok merak edilen Ã¼yesi aylar sonra ortaya Ã§Ä±ktÄ±.

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1

En son geÃ§tiÄŸimiz yaz annesi babasÄ± ve kardeÅŸleriyle birlikte kameralar karÅŸÄ±sÄ±na Ã§Ä±kan en kÃ¼Ã§Ã¼k Ã¼yesi Prens Louise sonunda evinden Ã§Ä±ktÄ±.

AFP, AP, REUTERS

2

Ailenin tÃ¼m Ã¼yeleri Buckingham SarayÄ±'ndaki geleneksel Noel yemeÄŸi iÃ§in bir araya geldi.
Prens William ile DÃ¼ÅŸes Kate Middleton ayrÄ± araÃ§larla Saray'a girdi.

AFP, AP, REUTERS

3

Kate Middleton da kendi kullandÄ±ÄŸÄ± araÃ§ta kÄ±zÄ± Prenses Charlotte ve kÃ¼Ã§Ã¼k oÄŸlu Prens Louis ile birlikte yemeÄŸe gitti. Onlara da bir koruma gÃ¶revlisi eÅŸlik etti.

AFP, AP, REUTERS

4

Prens'e bÃ¼yÃ¼k oÄŸlu Prens George ve bir koruma eÅŸlik etti. Prens George'un sÃ¼rÃ¼cÃ¼ koltuÄŸunun yanÄ±ndaki koltukta oturmasÄ± ise dikkat Ã§ekti. Kate Middleton da kendi kullandÄ±ÄŸÄ± araÃ§ta kÄ±zÄ± Prenses Charlotte ve kÃ¼Ã§Ã¼k oÄŸlu Prens Louis ile birlikte yemeÄŸe gitti. Onlara da bir koruma gÃ¶revlisi eÅŸlik etti.

AFP, AP, REUTERSÂ

5

Son aylarda yarattÄ±ÄŸÄ± skandal nedeniyle hem kendisi sÄ±kÄ±ntÄ±lÄ± gÃ¼nler yaÅŸayan hem de ailesini zorda bÄ±rakan Prens Andrew da yemekteydi.

Â Â ABD'de bulunan Prens Harry ile karÄ±sÄ± Meghan Markle ve oÄŸlu Archie ise bu yÄ±l yemekte eksikti.

AFP, AP, REUTERS

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