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YÄ±l 1948. GÃ¼nlerden 1 MayÄ±s... Rotatifler, TÃ¼rk basÄ±n tarihine damgasÄ±nÄ± vuracak HÃ¼rriyet iÃ§in dÃ¶nÃ¼yor ve TÃ¼rkiyeyeni bir gazeteye uyanÄ±yor.

1 MayÄ±s 1948â€™de okuyucusuyla buluÅŸan HÃ¼rriyet, ilk gÃ¼nden bu yana "TarafsÄ±z ve kaynaÄŸÄ±ndan doÄŸru haber" ilkesinden Ã¶dÃ¼n vermeksizin yayÄ±n yaÅŸamÄ±nÄ± sÃ¼rdÃ¼rmekte, sektÃ¶rÃ¼nÃ¼n Ã¶ncÃ¼ ve Ã¶rnek gazetesi konumunu daha da Ã¶teye gÃ¶tÃ¼rerek kÃ¼resel bir medya markasÄ± olma iddiasÄ±yla geleceÄŸe uzanmaktadÄ±r.

O gÃ¼nden bugÃ¼ne, ilk gÃ¼nkÃ¼ heyecanÄ± yitirmeden, "her sabah yeni bir gÃ¼n baÅŸlar ve rotatifler dÃ¶ner" anlayÄ±ÅŸÄ±yla kurumsallaÅŸan HÃ¼rriyet, bugÃ¼n TÃ¼rkiyeâ€™nin en Ã§ok okunan gazetelerinden biri ve Ã§ok sesli bir toplumun aynasÄ±dÄ±r. Birkitle gazetesi olarak, TÃ¼rkiyeâ€™nin en Ã¼cra kÃ¶ÅŸesindeki kahvehanelerden, ev kadÄ±nlarÄ±nÄ±n mutfaÄŸÄ±na dek geniÅŸ bir okur kitlesiyle buluÅŸmakta, basÄ±lÄ± gazetesiyle her gÃ¼n 1,4 milyon kiâ€‹ÅŸiye ulaÅŸmaktadÄ±r. KÃ¼reselleÅŸen dÃ¼nya, deÄŸiÅŸen gazetecilik anlayÄ±ÅŸÄ± Ã§erÃ§evesinde her platformda okurlarÄ± ve paydaÅŸlarÄ±yla iletiÅŸim halinde olmayÄ± ilke edinenHÃ¼rriyet basÄ±lÄ± gazetenin yanÄ± sÄ±ra web-cep- tabletâ€™den de gÃ¼nde milyonlarca kiÅŸiye eriÅŸmekte, â€‹â€‹â€‹68.yÄ±lÄ±nda gÃ¼nlÃ¼kortalama 3.â€‹3 milyon ziyaretÃ§iye ulaÅŸmaktadÄ±r.

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Magazin
23 KasÄ±m 2019 - 11:15,

BabasÄ±nÄ±n iÅŸlediÄŸi suçlarÄ±n bedeli: AblasÄ± gibi evlenmek hayal oldu

Ä°ngiliz kraliyet ailesini sarsan skandalÄ±n etkileri dinmek bilmiyor.

BACKGRID UK, DEPO PHOTOS, INSTAGRAM

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Prens Charles'Ä±n kardeÅŸi Prens Andrewâ€™nun yÄ±llar Ã¶nce reÅŸit olmayan bir kÄ±zla cinsel iliÅŸki yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± iddialarÄ±, ardÄ±ndan da cinsel taciz suÃ§undan sabÄ±kasÄ± olan ve cezaevinde Ã¶lÃ¼ bulunan AmerikalÄ± milyarder Jeffrey Epstein ile arkadaÅŸlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n ortaya Ã§Ä±kmasÄ±yla Ã¼lkeyi ayaÄŸa kaldÄ±ran olaylar zinciri gelecek yÄ±l evlenmeye hazÄ±rlanan Prenses Beatrice'i de kÃ¶tÃ¼ etkiledi.

BACKGRID UK, DEPO PHOTOS, INSTAGRAM

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Â Prens Andrew'nun iki kÄ±zÄ±ndan biri olan ve "prenses" unvanÄ± taÅŸÄ±yan Beatrice ile Edoardo Mapelli Mozzi, eylÃ¼l ayÄ±nda niÅŸanlanmÄ±ÅŸtÄ±.

BACKGRID UK, DEPO PHOTOS, INSTAGRAMÂ 

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Â Â Ã‡iftin dÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼nÃ¼n 2020'nin ilkbahar ya da yaz aylarÄ±nda yapÄ±lmasÄ± planlanÄ±yordu. Fakat bu skandal yÃ¼zÃ¼nden planlarda bazÄ± deÄŸiÅŸiklikler olacaÄŸÄ± ileri sÃ¼rÃ¼lÃ¼yor.

BACKGRID UK, DEPO PHOTOS, INSTAGRAMÂ 

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Prenses Beatrice ile Mapello Mozzi'nin zaten olabildiÄŸince sade bir tÃ¶renle evlenmesi planlanÄ±yordu. Fakat en azÄ±ndan geÃ§en yÄ±l evlenen absalÄ± Prenses Eugenie ve Jack Brooksbank'Ä±nki gibi bir dÃ¼ÄŸÃ¼n yapÄ±lacaktÄ±.

BACKGRID UK, DEPO PHOTOS, INSTAGRAMÂ 

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SkandalÄ±n ardÄ±ndan ise Saray'Ä±n o kadarÄ±na bile izin vermeyeceÄŸi iddialarÄ± ortaya atÄ±lÄ±yor.

Â Â BasÄ±nda yer alan iddialara gÃ¶re Prenses Beatrice ve Edoardo Mapelli Mezzo'nun dÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼nÃ¼n TV'de yayÄ±nlanmayacak ve kraliyet dÃ¼ÄŸÃ¼nlerinde adet olan atlÄ± araba geÃ§idi yapÄ±lmayacak.

BACKGRID UK, DEPO PHOTOS, INSTAGRAMÂ 

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Â GenÃ§ Ã§iftin tÄ±pkÄ± Prenses Eugenie ve Brooksbank gibi St. George's Åžapeli'nde evlenmesi konuÅŸuluyordu. Ama gelen haberlere gÃ¶re Prenses ve niÅŸanlÄ±sÄ± daha sade ve kÃ¼Ã§Ã¼k bir yer aramaya baÅŸladÄ±.

Prenses Beatrice ve Edoardo Mapelli Mezzo'nun yakÄ±n bir arkadaÅŸlarÄ± Ã§iftin, daha az dikkat Ã§eken bir dÃ¼ÄŸÃ¼nlÃ¼ evlenmekten dolayÄ± mutlu olduÄŸunu belirtti.

BACKGRID UK, DEPO PHOTOS, INSTAGRAMÂ Â 

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Prenses Beatrice'in kardeÅŸi Prenses Eugenie, geÃ§en yÄ±l gÃ¶steriÅŸli bir tÃ¶renle Jack Brooksbank ile evlenmiÅŸti.

BACKGRID UK, DEPO PHOTOS, INSTAGRAM

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Bu arada iki prensesin babasÄ± Prens Andrew, saraydan kovulduÄŸu iÃ§in yaÅŸam giderlerini nasÄ±l karÅŸÄ±layacaklarÄ± da merak konusu oldu.

BACKGRID UK, DEPO PHOTOS, INSTAGRAMÂ 

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Kraliyet ile ilgili gÃ¶revlerine son verilen Prens Andrew'nun Buckingham SarayÄ±'ndaki ofisi de kapatÄ±ldÄ±.

BACKGRID UK, DEPO PHOTOS, INSTAGRAM

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Prenses Beatrice ve Prenses Eugenie, kraliyet ailesiyle ilgili az sayÄ±daki gÃ¶revlerini sÃ¼rdÃ¼recek. Zaten iki prenses kuzenleri Prens Harry ve Prens William kadar fazla gÃ¶rev almÄ±yorlardÄ±.

BACKGRID UK, DEPO PHOTOS, INSTAGRAM

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GeÃ§en yÄ±l Jack Brooksbank ile evlenen Prenses Eugenie, bir sanat galerisinde Ã§alÄ±ÅŸÄ±yor. AylÄ±k 32 bin ile 34 bin sterlin arasÄ±nda kazanÄ±yor.

BACKGRID UK, DEPO PHOTOS, INSTAGRAMÂ 

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Prenses Beatrice de bir ABD yazÄ±lÄ±m firmasÄ±nda Ã§alÄ±ÅŸÄ±yor. Onun aylÄ±ÄŸÄ± ise bilinmiyor.

BACKGRID UK, DEPO PHOTOS, INSTAGRAM

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Her iki prenses de yaptÄ±klarÄ± bir rÃ¶portajda kendilerini "Ã§alÄ±ÅŸan, genÃ§ kuÅŸak kraliyet ailesi Ã¼yeleri" olarak tanÄ±mlamÄ±ÅŸtÄ±. Ama aslÄ±nda kazanÃ§larÄ± sÃ¼rdÃ¼rdÃ¼kleri lÃ¼ks hayat iÃ§in yeterli deÄŸil.

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Ä°ddialara gÃ¶re KraliÃ§e 2. Elizabeth torunlarÄ±na maddi olarak destek verecek.

BACKGRID UK, DEPO PHOTOS, INSTAGRAM

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Prens Andrew ile Sarah Ferguson'Ä±n evliliÄŸinden dÃ¼nyaya gelen Beatrice ve Eugenie "York Prensesi" unvanÄ±nÄ± taÅŸÄ±yor.

BACKGRID UK, DEPO PHOTOS, INSTAGRAM

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"70 milyon bana Ã§Ä±ktÄ±" dedi, mahkemeye baÅŸvurdu

TÃ¼rkiye'nin aylardÄ±r merak ettiÄŸi 70 milyonluk biletin sahibi olduÄŸunu sÃ¶yleyen kiÅŸi 326 gÃ¼n sonra ortaya Ã§Ä±ktÄ±. Milli Piyango Ä°daresi'nin 2019 YÄ±lbaÅŸÄ± Ã–zel Ã‡ekiliÅŸi'nde 70 milyon liralÄ±k bÃ¼yÃ¼k ikramiyenin isabet ettiÄŸi '7615536' numaralÄ± tam bileti kendisinin aldÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yleyen 60 yaÅŸÄ±ndaki A.A, Ã¼zerine adÄ±nÄ± yazÄ±p imzasÄ±nÄ± attÄ±ÄŸÄ± biletin evde Ã§antasÄ±yla birlikte kaybolduÄŸunu Ã¶ne sÃ¼rdÃ¼. Mahkemeye baÅŸvuran A.A. bileti getirene Ã¶dÃ¼l vereceÄŸini aÃ§Ä±kladÄ±.

DHA /