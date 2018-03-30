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Babasını dinlemedi, aşka devam

Ünlü şarkıcı "bu adam kızıma zarar verecek" dese de aşk dolu dizgin sürüyor.

Hürriyet Haber
30.03.2018 - 09:34 | Son Güncelleme:
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Babasını dinlemedi, aşka devamNext

Bir döneme damgasını vuran şarkılara imzasını atan Lionel Richie'nin kızı Sofia, aşk hayatı konusunda baba sözü dinlemiyor. Justin Bieber ile de kısa süreli flört eden 19 yaşındaki Sofia Richie, Kardashian- Jenner ailesinin eski damadı Scott Disick ile ilişkisini sürdürüyor.

Fotoğraflar: Backgrid USA  

Etiketler: sofia richie , scott disick , lionel richie , kourtney kardashian

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