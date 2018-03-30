Babasını dinlemedi, aşka devam

Bir döneme damgasını vuran şarkılara imzasını atan Lionel Richie'nin kızı Sofia, aşk hayatı konusunda baba sözü dinlemiyor. Justin Bieber ile de kısa süreli flört eden 19 yaşındaki Sofia Richie, Kardashian- Jenner ailesinin eski damadı Scott Disick ile ilişkisini sürdürüyor.
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