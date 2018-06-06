Ara
MENÜ
Haberler >Kelebek >Magazin>Babasından da onay geldi! Buzlar eridi

Babasından da onay geldi! Buzlar eridi

Ceyda Ateş ile Buğra Toplusoy’un aşk mücadelesi karşılık buldu. 5 yıl önce kendisini veto eden Turgut Toplusoy’un kalbini kazanan güzel oyuncu, önceki gün kayınpederinin sahibi olduğu markanın gönüllü modelliğini yaptı...

Hürriyet Haber
06.06.2018 - 12:20 | Son Güncelleme:
1 / 13
Babasından da onay geldi Buzlar eridiNext

Ceyda Ateş ile Buğra Toplusoy’un aşk mücadelesi karşılık buldu. 5 yıl önce kendisini veto eden Turgut Toplusoy’un kalbini kazanan güzel oyuncu, önceki gün kayınpederinin sahibi olduğu markanın gönüllü modelliğini yaptı...

Etiketler: Ceyda Ateş kimdir

En Yeni Kelebek Galeriler

Babasından onay çıktı! Buzlar eridi

Babasından onay çıktı! Buzlar eridi

Bacaklar Angelina!

Bacaklar Angelina!

Johnny Depp'in o korkunç görüntüsünün sırrı ortaya çıktı

Johnny Depp'in o korkunç görüntüsünün sırrı ortaya çıktı

Bikinisi olay oldu

Bikinisi olay oldu

Dekolteler yarıştı

Dekolteler yarıştı

CFDA Moda Ödülleri'ne damga vurdular

CFDA Moda Ödülleri'ne damga vurdular

Alina Boz yaza hazır!

Alina Boz yaza hazır!

Kayınvalidesinin doğum gününü kutladı

Kayınvalidesinin doğum gününü kutladı

Ayakkabı bile giyemeden büyüdü: Şimdi bu malikaneye hiç düşünmeden 8 milyon dolar saydı!

Ayakkabı bile giyemeden büyüdü: Şimdi bu malikaneye hiç düşünmeden 8 milyon dolar saydı!

Hürriyete Reklam Ver
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
  • Hürriyet Emlak
  • Hürriyet Oto
  • Yenibiriş
  • Yakala.co
  • Hürriyet TV
  • Hürriyet Aile
  • Mahmure
© Copyright 2018 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri