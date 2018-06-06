Babasından da onay geldi! Buzlar eridi

Ceyda Ateş ile Buğra Toplusoy’un aşk mücadelesi karşılık buldu. 5 yıl önce kendisini veto eden Turgut Toplusoy’un kalbini kazanan güzel oyuncu, önceki gün kayınpederinin sahibi olduğu markanın gönüllü modelliğini yaptı...
Ceyda Ateş ile Buğra Toplusoy’un aşk mücadelesi karşılık buldu. 5 yıl önce kendisini veto eden Turgut Toplusoy’un kalbini kazanan güzel oyuncu, önceki gün kayınpederinin sahibi olduğu markanın gönüllü modelliğini yaptı...
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