Babası seferber olmuştu! Gamze için güzel haber

MUĞLA'da çiftçi Ramazan Korkut (48), toprak dağ yolu bozuk olduğu için servis aracı evlerinin bulunduğu yere giremeyince, okula gitmekte güçlük yaşayan kızı Gamze (6) için 4 kilometrelik yolu biri süre önce stabilize hale getirtti. Ancak, okul servisi yol düzeltilmesine rağmen gelmeyince Gamze yine okula servisle gidemedi. Menteşe İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nden konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Yüklenici firma dönüş yolunda aracını kaydırıp kaza yaptı. Yaşanan olayın ardından firma yetkilisi tarafından daha küçük bir minibüs satın alınacak. Gamze, yarından itibaren servis ile evinden alınacak" ifadelerine yer verildi.
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