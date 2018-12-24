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Baban seni hiç istemedi oğlum

Bir zamanlar Brangelina adıyla Hollywood'a damgasını vuran çift arasındaki sular bir türlü tam olarak durulmuyor.

Hürriyet Haber
24.12.2018 - 14:08 | Son Güncelleme:
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Baban seni hiç istemedi oğlumNext

Angelina Jolie ile Brad Pitt'in boşanma sürecinin en zor aşaması altı çocuklarının velayeti konusu oldu. Ortalık daha yeni yeni durulur gibi görünürken geçtiğimiz hafta ortaya atılan bir iddia yine bütün gözlerin çifte yönelmesine yol açtı.

FOTOĞRAFLAR: BACKGRID USA

Etiketler: angelina jolie , brad pitt , pax thien

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