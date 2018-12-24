Baban seni hiç istemedi oğlum

Angelina Jolie ile Brad Pitt'in boşanma sürecinin en zor aşaması altı çocuklarının velayeti konusu oldu. Ortalık daha yeni yeni durulur gibi görünürken geçtiğimiz hafta ortaya atılan bir iddia yine bütün gözlerin çifte yönelmesine yol açtı.
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