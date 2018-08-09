Babamın ne kadar parası var bilmiyorum

Hemen her ülkenin maddi açıdan önde gelen ailelerinin çocukları, lüks hayat tarzlarını açılan özel hesaplarda gözler önüne seriyor. Zengin Rus Çocukları adlı hesap da bunlardan biri. Babalarının sahip olduğu servetin miktarını bile bilmeyen gençler gösterişli hayatlarını bu hesapta sergiliyorlar. İşte en çarpıcı örnekler.
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