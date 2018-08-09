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Babamın ne kadar parası var bilmiyorum

Sosyal paylaşım sitesi Instagram'da bir "zengin çocuklar" modasıdır gidiyor...

Hürriyet Haber
09.08.2018 - 14:42 | Son Güncelleme:
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Babamın ne kadar parası var bilmiyorumNext

Hemen her ülkenin maddi açıdan önde gelen ailelerinin çocukları, lüks hayat tarzlarını açılan özel hesaplarda gözler önüne seriyor. Zengin Rus Çocukları adlı hesap da bunlardan biri. Babalarının sahip olduğu servetin miktarını bile bilmeyen gençler gösterişli hayatlarını bu hesapta sergiliyorlar. İşte en çarpıcı örnekler.

Fotoğraflar: Instagram

Etiketler: instagram , zengin rus çocukları , rusya'nın zengin çocukları

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