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'Babam uyandı ve...'

Aylardır hastanede yatan Mehmet Ali Erbil’in kızı Yasmin Erbil, önceki gün Akmerkez’deydi. Alışveriş turu sırasında habercilerle karşılaşan Erbil, babasının sağlık durumuyla ilgili soruya şu yanıtı verdi:

Deniz BOY
19.02.2019 - 08:25 | Son Güncelleme:
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Babam uyandı ve...Next

Aylardır hastanede yatan Mehmet Ali Erbil’in kızı Yasmin Erbil, önceki gün Akmerkez’deydi. Alışveriş turu sırasında habercilerle karşılaşan Erbil, babasının sağlık durumuyla ilgili soruya şu yanıtı verdi:

Etiketler: Yasmin Erbil fotoğrafları , Mehmet Ali Erbil

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