'Babam uyandı ve...'

Aylardır hastanede yatan Mehmet Ali Erbil’in kızı Yasmin Erbil, önceki gün Akmerkez’deydi. Alışveriş turu sırasında habercilerle karşılaşan Erbil, babasının sağlık durumuyla ilgili soruya şu yanıtı verdi:
Aylardır hastanede yatan Mehmet Ali Erbil’in kızı Yasmin Erbil, önceki gün Akmerkez’deydi. Alışveriş turu sırasında habercilerle karşılaşan Erbil, babasının sağlık durumuyla ilgili soruya şu yanıtı verdi:
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