Babaannenin battaniyesinden etek yapmışlar

Dün eşi Prens William ile birlikte kutlama için asker aileleriyle buluşan Middleton, yeni yıl ruhunu yansıtan kırmızı üzerine siyah ve beyaz kareli bir etek giymişti. Emilia Wickstead tasarımı bu etek de sosyal medyada espri konusu oldu.
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