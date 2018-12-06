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Babaannenin battaniyesinden etek yapmışlar

Yeni yılı görevleri gereği yurt dışında karşılayacak olan asker ailelerini ziyaret eden Kate Middleton'ın kıyafeti olay oldu.

Hürriyet Haber
06.12.2018 - 12:42 | Son Güncelleme:
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Babaannenin battaniyesinden etek yapmışlarNext

Dün eşi Prens William ile birlikte kutlama için asker aileleriyle buluşan Middleton, yeni yıl ruhunu yansıtan kırmızı üzerine siyah ve beyaz kareli bir etek giymişti. Emilia Wickstead tasarımı bu etek de sosyal medyada espri konusu oldu.

FOTOĞRAFLAR: BACKGRID UK, GETTY IMAGE 

Etiketler: kraliçe 2. elizabeth , ingiltere

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