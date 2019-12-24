Baba Vanga 2020 kehanetleriyle gündemde - Baba Vanga kimdir?
2020 yılının yaklaşmasıyla birlikte Baba Vanga’nın 2020 kehanetleri bir kez daha gündeme geldi. 1994 yılında hayatını kaybeden Baba Vanga’nın 2020 yılına yönelik kehanetleri dikkat çekiyor. Baba Vanga'nın kehanetlerine göre 2020 yılı hem politik hem de doğa olayları konusunda hareketli geçecek. Peki, Baba Vanga kimdir? Baba Vanga 2020 kehanetleri neler?
1911 yılında Bulgaristan topraklarında dünyaya gelen Baba Vanga, 1996 yılında 85 yaşında hayatını kaybetti. Hayatının büyük bir bölümünü Bulgaristan sınırları içerisindeki "Kozhuh" dağlarında geçiren ve gerçekleşen kehanetleriyle nam salan Baba Vanga, ileri sürdüğü kehanetlerin ileriyle yönelik kehanetleriyle gündeme gelmeye devam ediyor. Yaşamının son 20 yılında göğüs kanseri hastalığı ile mücadele eden Baba Vanga, Brexit, 11 Eylül saldırıları ve DEAŞ tehlikesi konusunda yıllar önce uyarılarda bulunmuştu.
BABA VANGA 2020 KEHANETLERİ
İngiliz The Mirror gazetesinin haberine göre, yıllar önce hayatını kaybeden Baba Vanga ölmeden önce 2020 yılı için kehanetlerde bulunmuş.
Baba Vanga’nın 2020’ye yönelik kehanetleri arasında, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve ABD Başkanı Donald Trump’ın akıbetlerinin de yer aldığı iddia edildi.
Buna göre; Rusya lideri Putin, Kremlin içinden gerçekleştirilecek bir suikast sonucu hayatını kaybedebilir. Azil süreciyle başı büyük dertte olan ABD lideri Trump da beyin tümörü nedeniyle sağır kalabilir, belki de ölebilir.
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