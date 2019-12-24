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Ekonomi
24 Aralık 2019 - 09:57,

Baba Vanga 2020 kehanetleriyle gündemde - Baba Vanga kimdir?

2020 yılının yaklaşmasıyla birlikte Baba Vanga’nın 2020 kehanetleri bir kez daha gündeme geldi. 1994 yılında hayatını kaybeden Baba Vanga’nın 2020 yılına yönelik kehanetleri dikkat çekiyor. Baba Vanga'nın kehanetlerine göre 2020 yılı hem politik hem de doğa olayları konusunda hareketli geçecek. Peki, Baba Vanga kimdir? Baba Vanga 2020 kehanetleri neler?

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1911 yılında Bulgaristan topraklarında dünyaya gelen Baba Vanga, 1996 yılında 85 yaşında hayatını kaybetti. Hayatının büyük bir bölümünü Bulgaristan sınırları içerisindeki "Kozhuh" dağlarında geçiren ve gerçekleşen kehanetleriyle nam salan Baba Vanga, ileri sürdüğü kehanetlerin ileriyle yönelik kehanetleriyle gündeme gelmeye devam ediyor. Yaşamının son 20 yılında göğüs kanseri hastalığı ile mücadele eden Baba Vanga, Brexit, 11 Eylül saldırıları ve DEAŞ tehlikesi konusunda yıllar önce uyarılarda bulunmuştu.

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BABA VANGA 2020 KEHANETLERİ

İngiliz The Mirror gazetesinin haberine göre, yıllar önce hayatını kaybeden Baba Vanga ölmeden önce 2020 yılı için kehanetlerde bulunmuş.

Baba Vanga’nın 2020’ye yönelik kehanetleri arasında, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve ABD Başkanı Donald Trump’ın akıbetlerinin de yer aldığı iddia edildi.

Buna göre; Rusya lideri Putin, Kremlin içinden gerçekleştirilecek bir suikast sonucu hayatını kaybedebilir. Azil süreciyle başı büyük dertte olan ABD lideri Trump da beyin tümörü nedeniyle sağır kalabilir, belki de ölebilir.

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12 yaşında görme yetisini kaybeden Baba Vanga'nın gelecek hakkında birçok kehaneti bulunuyor. Bu kehanetlerden birisi de evrenin sona ereceği tarih. Baba Vanga'ya göre evren 5079 yılında yok olacak.

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BABA VANGA KİMDİR?

Doğum ismi Vangelia Pandeva Dimitrova olan Baba Vanga, 31 Ocak 1911 tarihinde Makedonya’da dünyaya geldi. Dünyada milyonlarca insan, Baba Vanga’nın paranormal yeteneklerine sahip olduğuna ikna oldu.

Baba Vanga, Osmanlı İmparatorluğu'na bağlı daha sonra, Ustrumca'da (bugünkü Makedonya Cumhuriyet'inde) doğdu. Sağlık komplikasyonlara muzdarip olarak bir prematüre bebek olarak dünyaya geldi. Bu yüzden hayatta kalıp kalmayacağı belli olana kadar, yerel geleneklere göre kendisine isim verilmemiştir. Bebekken ilk bağırdığı zaman, bir ebe sokağa çıktı ve yabancı bir isim verilmesini istedi. Yabancı isim olarak Andromache olması teklif edildi, ancak bu "Yunanca" olduğu için reddedildi. İkinci yabancının önerisi de bir Yunan isim oldu, ama bölgede Bulgarlar tarafından popüler olan: Vangelia (Evangelos'dan) kabul edildi. Vangelia çocukluk yıllarında, mavi gözleri ve sarı saçları ile sıradan bir kızdı. Babası I. Dünya Savaşı sırasında Bulgar Ordusunda, bir İç Makedon Devrimci Örgütü (İMDÖ) aktivisti idi. Vanga uzun bir süre için komşuları bağlı olarak yaşarken, oldukça gençken annesi öldü.

Hayatında bir dönüm noktası bir kasırga (bu iddia o zamanlar meteorolojik kayıtlarda doğrulanmadı) oldu ve Baba Vanga'yı 2 km uzağa fırlattı. Vanga sonradan çok korkmuş bir şekilde bulundu ve gözleri kum ve toz ile kaplıydı, bu yüzden şiddetli ağrıları nedeniyle gözleri açılamadı. Hiçbir iyileştirme çabaları sonuç vermedi. Az bir para ile sadece kısmi bir operasyon yapıldı, bu yüzden tekrar görebilmesi mümkün olmadı.

1925 yılında Vanga, Zemun kentinde körler okuluna götürüldü ve orada üç yıl geçirdi. Bu süre zarfında Braille okuması öğretildi, piyano çalmasının yanı sıra örme, yemek, ve temizlik işleri yaptı. Üvey annesinin ölümünden sonra küçük kardeşlerine bakmak için eve gitmek zorunda kaldı. Ailesi maddi olarak çok zayıftı ve bütün gün çalışmak zorunda kaldı.

Vanga önceki yıllarda oldukça sağlıklıydı, ancak 1939 yılında Plörezi'ye yakalandı. Doktorun görüşüne göre yakında ölecekti. Doktorun onu çok genç yaşta ölmesi ile ilgili yanlış görüşlerine rağmen, gerçekten hızlı ve kabul edilebilir derecede iyileşti.

II. Dünya Savaşı sırasında, Vanga'ya daha fazla inanan insan sayısı ile ziyaret çekti. Ziyaret edenlerin yakınlarının hayatta olup olmadığı hakkında bir ipucu almak umuduyla kendisine geliyorlardı. 8 Nisan 1942 tarihinde Bulgaristan Çar'ı III. Boris'te kendisini ziyaret etti. 10 Mayıs 1942 tarihinde Vanga, Dimitar Gushterov ile evlendi. Kısa bir süre önce evlenen Dimitar ve Vanga, Petrich'e taşındılar. Dimitar sonra Bulgar Ordusuna katıldı ve zamanında Bulgaristan tarafından ilhak edilen Kuzey Yunanistan'a gitmek zorunda kaldı. Kocası 1947 yılında başka bir hastalık olan alkolizm'in içine düştü ve sonunda 1 Nisan 1962 tarihinde öldü.

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