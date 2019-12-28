Baba Parası'nın galasına ünlü akını

1 Ocak’ta vizyona girecek “Baba Parası”nın senaristi ve yönetmeni Selçuk Aydemir, gösterim öncesi filmini anlattı: “Baba Parası, insanın para için kendini ne kadar bozabileceğini gösteren bir komedi.” Rasim Öztekin de “İlginçtir, filmde para için bozulmayan yok” dedi.