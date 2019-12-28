Baba Parası'nın galasına ünlü akını

1 Ocak’ta vizyona girecek “Baba Parası”nın senaristi ve yönetmeni Selçuk Aydemir, gösterim öncesi filmini anlattı: “Baba Parası, insanın para için kendini ne kadar bozabileceğini gösteren bir komedi.” Rasim Öztekin de “İlginçtir, filmde para için bozulmayan yok” dedi.
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Kıbrıslı Selim’i canlandıran Ahmet Kural, “Kıbrıs’a selam olsun. Onların enerjilerini Selim’e yansıtmaya çalıştım. Bu filmde 1 milyar doların peşinde koşan kardeşleri göreceğiz” diye konuştu.
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Yapımcı Necati Kocabay ise “Daha önce yaptığımız işlere nazaran biraz daha aksiyonlu bir komedi filmi yaptık. Kadromuz yine güzel. Çekimler keyifli geçti, çok eğlendik” dedi.
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Nurgül Yeşilçay galaya nişanlısı Necati Kocabay ve yeğeni Buse Çelik’le beraber katıldı. Ünlü oyuncu, “Sizce baba parası tatlı mıdır?” sorusuna “Hiç tatmadığım için bilemeyeceğim. Biz kendi çabalarımızla bir yerlere geldik” yanıtını verdi.
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Ahmet Kural’a gecede sevgilisi Çağla Gizem Çelik eşlik etti.
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Yağmur Tanrısevsin, kırmızı derin bacak dekolteli elbisesi ile geceye damga vurdu.
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Devrim Yakut'a galada eşi Alper Kut eşlik etti.
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Bekir Aksoy, galaya bir süre önce nikah masasına oturduğu eşi ile birlikte katıldı.
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Cem Belevi sevgilisi Zehra Yılmaz ile galaya katılanlar arasındaydı...