‘Baba Parası’ Avrupa turuna Berlin’den başladı

Yağmur Tansrısevsin ise Berlin’de ilk kez bir galaya katıldığını ve izleyicilerin filme olan ilgisinden dolayı mutlu olduğunu söyledi. Gala sonrası seyircilerle sohbet eden oyuncular Ahmet Cemcir ve Ahmet Kural, istek üzerine ‘Sie liegt in meinen armen’ şarkısını Almanca olarak söylediler.