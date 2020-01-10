‘Baba Parası’ Avrupa turuna Berlin’den başladı

Yönetmenliğini ve senaristliğini Selçuk Aydemir’in yaptığı ‘Baba Parası’ filminin Avrupa turnesindeki ilk galası Almanya’nın başkenti Berlin’de yapıldı. Alhambra Sineması’nda gerçekleştirilen galaya, filmin başrol oyuncuları Ahmet Kural, Murat Cemcir ve Yağmur Tanrısevsin katıldı.
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Filmin gösterimi öncesi gazetecilere açıklamada bulunan Murat Cemcir, Avrupa’da olağanüstü bir seyirci olduğunu belirterek, “Tüm durum şakalarına gülen zeki bir seyirci var. Avrupa’daki seyircinin zekâsına yetişebilmek için elimizden geldiğince üstüne bir şeyler daha koyarak film çekmeye çalışıyoruz” dedi.
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Cemcir, Berlin’den sonra sırasıyla Köln, Brüksel ve Rotterdam’da izleyicilerle buluşacaklarını, Amsterdam’da ise Manga grubuyla sahneye çıkarak şarkı söyleyeceklerini ifade etti.
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Cemcir, ayrıca bir dizi projeleri olduğunu ve gelecek sezon dijital platformda gösterileceğini söyledi.
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Ahmet Kural da film müziğinin Manga grubuna ait olduğunu hatırlatarak, “Manga nasıl dahil oldu? Çok sevdiğimiz bir gruptu, senaryoyu verdik. Onlar da ‘Para para’ şarkısını yeniden düzenlediler. Filmde ‘Dilirga’ türküsü ve çeşitli sürpriz şarkılar var” dedi.
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Senarist Selçuk Aydemir’e de teşekkür eden Kural, “Onun kalemine sağlık. Türk sineması inşallah onu yıllarca bağrına basar da güzel filmler yazar, biz de oynarız” ifadesini kullandı.
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Yağmur Tansrısevsin ise Berlin’de ilk kez bir galaya katıldığını ve izleyicilerin filme olan ilgisinden dolayı mutlu olduğunu söyledi. Gala sonrası seyircilerle sohbet eden oyuncular Ahmet Cemcir ve Ahmet Kural, istek üzerine ‘Sie liegt in meinen armen’ şarkısını Almanca olarak söylediler.