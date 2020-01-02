Baba-oğul gece gündüz demeden çalıştı... 2 ayda ortaya çıktı!

Baba ve oğlu kendi imkanlarıyla paletli arazi aracı üretti Ulakçı, yaptıkları aracın projesini ilgilenenlere sunup daha gelişmiş bir araç yapmayı hedeflediklerini belirtti.Aracın yapımını babasıyla gerçekleştiren 15 yaşındaki Muhammed Ulakçı da bir yandan koyunlarıyla ilgilendiklerini bir yandan da aracın yapımıyla uğraştıklarını anlattı.İş yoğunluğuna rağmen hayal ettikleri aracı yapmayı başardıklarını dile getiren Ulakçı, "Boş zamanlarımızı böyle değerlendiriyorduk. Okul haricinde her zaman babamla beraberdim. Arkadaşlarım bana hiç inanmıyorlardı, bundan sonra inanacaklar. Yapamazsınız diyorlardı, şimdi görünce anlayacaklar." diye konuştu.