AA
Haber Giriş: 02 Ocak 2020 - 18:02,
Baba-oğul gece gündüz demeden çalıştı... 2 ayda ortaya çıktı!
Iğdırlı baba ve oğul, kafa kafaya vererek evlerinin garajında, en zorlu arazilerde gidebilen paletli araç yaptı.
Karaağaç Mahallesi'nde yaşayan çiftçi baba Ahmet ile oğlu Muhammed Ulakçı, Aras Dağları'nın eteklerindeki köylerine rahat gidebilmek için evlerinin bahçesinde hobi amaçlı kullandıkları garajda, hurda malzemelerden biçerbağlar motoruyla arazi aracı üretti.
Baba Ahmet Ulakçı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, birçok zorluğa rağmen hayallerine ulaşmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.
Bazı malzemeleri etraftan topladıklarını bazılarını ise satın aldıklarını ifade eden Ulakçı, "Yaklaşık bir ay malzeme teminiyle uğraştık. Bazı günler 22.00'ye kadar çalıştık. Çalışmalarımızı hızlandırdık, 2 ay kadar sürdü. Araç, çamurda, karda hatta suda gidebilecek. Kaynaklarını o şekilde yaptık, su geçirmez özelliği var. Oğlumun elektrik tecrübesi var, far ve korna da yaptık, kontak anahtarı bağladık." ifadelerini kullandı.
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