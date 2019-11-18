Azra Akın ve Atakan Koru'nun oğlu Demir bir yaşında

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca (ÖSYM) 2020 Sınav ve Sonuç Açıklama Takvimi açıklandı. Bu gelişme ile birlikte, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2020-YKS) kapsamındaki; Temel Yeterlik Testi (TYT), Alan Yeterlik Testi (AYT) Yabancı Dil Testi'nin (YDT) tarihi merak konusu oldu. Peki, 2020 TYT ve AYT ne zaman yapılacak? YKS başvuruları ne zaman?
2002 Türkiye Güzeli ve 2002 Miss Universe Kainat Güzeli seçilen Azra Akın, 24 Ağustos 2017 yılında Atakan Koru ile evlendi.
Müge Akgün'den Bangkok’un en ayrıcalıklı restoran önerileri...
Meksika Körfezi'nin derinliklerinde bulunan bu ilginç aynı zamanda korkutucu ‘ölüm jakuzisi’ dünyada görebileceğiniz en tuhaf yerlerden biri. Meksika Körfezi'nin derinliklerinde keşfedilen tuzlu su havuzu, sahip olduğu sıra dışı özellikle bilim insanlarının ilgisini çekiyor.