Ara
MENÜ
Haberler >Kelebek >Magazin>Azra Akın'dan Fahriye Evcen yorumu

Azra Akın'dan Fahriye Evcen yorumu

İki yıl önce Atakan Koru ile evlenip, Edirne'ye yerleşen Azra Akın AVM turunda görüntülendi. Akın, oğlu ile geçirdiği keyifli vakti anlattı...

Hürriyet Haber
20.09.2019 - 10:45 | Son Güncelleme:
1 / 14
Azra Akından Fahriye Evcen yorumuNext

İki yıl önce Atakan Koru ile evlenip, Edirne'ye yerleşen Azra Akın AVM turunda görüntülendi. Akın, oğlu ile geçirdiği keyifli vakti anlattı... Azra Akın, doğum kiloları nedeniyle eleştiri alan Fahriye Evcen'e de destek verdi.

Etiketler: demir

En Yeni Kelebek Galeriler

Ünlü oyuncu evliliğinin karanlık yüzünü anlattı: Eski kocam fantezileri için beni zorladı

Ünlü oyuncu evliliğinin karanlık yüzünü anlattı: Eski kocam fantezileri için beni zorladı

Bu reklam aşkı değil, gerçek

Bu reklam aşkı değil, gerçek

Brad aileye girdi, kızlar kapıştı

Brad aileye girdi, kızlar kapıştı

Azra Akın'dan Fahriye Evcen yorumu

Azra Akın'dan Fahriye Evcen yorumu

Demet Şener hamile mi?

Demet Şener hamile mi?

Gigi'nin gelinliği

Gigi'nin gelinliği

14. yıl kutlaması

14. yıl kutlaması

'Kerimcan’ın siteden atılması olacak iş değil'

'Kerimcan’ın siteden atılması olacak iş değil'

Tarihi kentin sokaklarını doldurdular

Tarihi kentin sokaklarını doldurdular

Hürriyete Reklam Ver
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
  • Hürriyet Oto
  • Yenibiriş
  • Yakala.co
  • Hürriyet TV
  • Hürriyet Aile
  • Mahmure
© Copyright 2019 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri

Sayfa Başı

© Copyright 2019
Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş.