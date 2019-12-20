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20 Aralık 2019 - 08:00,

Azra Akın 40 çocuğa umut oldu

Azra Akın, Bakırköy Kadın Cezaevi’nde anneleriyle beraber kalan 40 çocuğu 1 günlüğüne dışarı çıkardı. Demir parmaklıklar ardında büyüyen çocuklarla açık havada keyifli bir gün geçiren Akın, “Bu çocuklar hepimizin. Sağlıklı büyümek her çocuğun hakkı” dedi.

Deniz BOY
Deniz BOY
dboy@hurriyet.com.tr
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Deniz BOY
Deniz BOY
dboy@hurriyet.com.tr
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AZRA Akın, Uludağ Tekstil ve avukat Gülnur Tutumoğlu’yla işbirliği yaparak anlamlı bir sosyal sorumluluk projesini hayata geçirdi.

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Ünlü oyuncu, Bakırköy Kadın Cezaevi’nde kalan mahkûmların çocuklarını 1 günlüğüne dışarı çıkardı.

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Çocuklarla açık havada keyifli bir gün geçiren Akın, basın mensuplarına da açıklama yaptı: “Bu çocuklar hepimizin. Ne olursa olsun sağlıklı büyümek her çocuğun hakkı. Anne ve babaları cezaevinde olduğu için hiçbir yavruyu görmezden gelemeyiz. Bu çocuklar anneleriyle birlikte cezaevlerinde kalmak zorundaysalar, şartlarının dışarıdaki yaşıtlarından farklı olmadığından emin olmalıyız ki vicdanlarımız rahat olsun.”

4PSİKOLOJİLERİ NASIL

PSİKOLOJİLERİ NASIL

Oyuncu, sözlerine şöyle devam etti:

“Bugün burada olmamızın sebebi, gündelik telaşlar içinde unuttuğumuz bu yavruların ve annelerin varlığına dikkat çekmek. Sormak istiyorum: Acaba bu çocukların beslenmeleri, sağlıkları, eğitimleri konusunda her şey yolunda mı? Psikolojileri nasıl? Unutmayalım, sağlıklı şartlarda büyümeyen her çocuk, vicdanlarımızda kapatılması mümkün olmayan büyük bir yara olarak yaşayacaktır.”

Deniz BOY
Deniz BOY
dboy@hurriyet.com.tr
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