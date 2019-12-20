Azra Akın 40 çocuğa umut oldu

PSİKOLOJİLERİ NASIL Oyuncu, sözlerine şöyle devam etti:



“Bugün burada olmamızın sebebi, gündelik telaşlar içinde unuttuğumuz bu yavruların ve annelerin varlığına dikkat çekmek. Sormak istiyorum: Acaba bu çocukların beslenmeleri, sağlıkları, eğitimleri konusunda her şey yolunda mı? Psikolojileri nasıl? Unutmayalım, sağlıklı şartlarda büyümeyen her çocuk, vicdanlarımızda kapatılması mümkün olmayan büyük bir yara olarak yaşayacaktır.”