Gözün doysun Angelina, sana o kadar para verdim!

Bir dönem Hollywood'un rüya çifti olarak nitelendirilen Brad Pitt ve Angelina, yollarını dostça ayırmayı beceremediler. Jolie'nin Pitt'e yönelik "çocukların bakımına destek için ödemesi gereken parayı ödemiyor" iddiaları da suları iyice bulandırdı.
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