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Gözün doysun Angelina, sana o kadar para verdim!

Bir dönem Hollywood'un rüya çifti olarak nitelendirilen Brad Pitt ve Angelina, yollarını dostça ayırmayı beceremediler. Jolie'nin Pitt'e yönelik "çocukların bakımına destek için ödemesi gereken parayı ödemiyor" iddiaları da suları iyice bulandırdı.

Hürriyet Haber
09.08.2018 - 12:17 | Son Güncelleme:
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Gözün doysun Angelina, sana o kadar para verdimNext

 Pitt bu iddiaların Jolie tarafından ortaya atılmasından sonra bir süre sessiz kaldı ama dayanamarı ve o da bir açıklama yaptı.

Fotoğraflar: Backgrid UK, Backgrid USA, Pacific Coast, Hürriyet Arşiv 

Etiketler: ünlülerin olaylı boşanma davaları , dostça ayrılamadılar , ünlülerin olaylı ayrılıkları

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