AyrÄ±lÄ±ÄŸÄ±n sinyali 'Archie bebek' ile verilmiÅŸ

O sÄ±rada Townsend evliydi. Ancak bu aÅŸk nedeniyle karÄ±sÄ±ndan boÅŸanmaya karar verdi. Fakat bu onu Margaret'e yaklaÅŸtÄ±rmak yerine tamamen uzaklaÅŸtÄ±rdÄ±. Ã‡Ã¼nkÃ¼ o dÃ¶nemde kraliyet ailesinden birinin boÅŸanmÄ±ÅŸ biriyle evlenmesi tek kelimeyle imkansÄ±zdÄ±.



AslÄ±nda kraliyet ailesi bu skandal aÅŸkÄ± uzun sÃ¼re sakladÄ±. Ya da sakladÄ±ÄŸÄ±nÄ± sandÄ±. Ama halk arasÄ±nda da sÃ¶ylentiler Ã§oktan doruÄŸa Ã§Ä±kmÄ±ÅŸtÄ± bile. Sonunda 1953'te KraliÃ§e Elizabeth'in taÃ§ giyme tÃ¶reni sÄ±rasÄ±nda Prenses Margaret'in yaptÄ±ÄŸÄ± kÃ¼Ã§Ã¼cÃ¼k bir hareket artÄ±k aÅŸkÄ± gÃ¶zler Ã¶nÃ¼ne serdi.



Prenses Margaret, tÃ¶ren sÄ±rasÄ±nda Peter Townsend'Ä±n Ã¼niformasÄ±nÄ±n Ã¼zerine dÃ¼ÅŸen bir tÃ¼yÃ¼ eliyle alÄ±p attÄ±. Ä°ÅŸte bu kÃ¼Ã§Ã¼cÃ¼k hareket artÄ±k aÅŸkÄ± saklanamaz hale getirdi. Prenses Margaret ile aÅŸkÄ± Peter Townsend bir tÃ¼rlÃ¼ kavuÅŸamadÄ±lar. AslÄ±nda Prenses Margaret'e eÄŸer isterse bÃ¼tÃ¼n aile gelirlerinden vazgeÃ§erek Ã¼lke dÄ±ÅŸÄ±nda evlenebileceÄŸi sÃ¶ylendi. Ama Margaret bunu kabul etmedi. GerekÃ§e olarak da Ä°ngiltere Kilisesi'nin HÄ±ristiyan geleneklerine ve halka karÅŸÄ± sorumlumlukarÄ±na gÃ¶nderme yaptÄ±.



Prenses, 1960 yÄ±lÄ±nda Antony Armstrong-Jones ile evlendi. Fakat evlilikleri 1976 yÄ±lÄ±nda bitti.