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Ayrıldıklarını herkes sosyal medyadan öğrendi

Sosyal medya artık soluduğumuz hava kadar hayatın içinde... Eskiden hayranlarının uzaktan baktığı ünlüler bile evlerinin hatta kalplerinin en gizli köşelerini bile takipçileriyle paylaşıyor. Hatta ayrılıklarını da. Ünlü çiftlerin eşinden ya da sevgilisinden ayrıldığını milyonlarca kişi sosyal medyadan öğreniyor. Ünlüler de bitmeyen sorulardan ve söylentilerden kurtulmak için sosyal medya kullanmayı tercih ediyor. İşte eşlerinden ya da sevgililerinden ayrıldığını Twitter, Facebook hatta Instagram'dan duyuran o

Hürriyet Haber
30.03.2018 - 14:11 | Son Güncelleme:
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Ayrıldıklarını herkes sosyal medyadan öğrendiNext

Geçtiğimiz yıl ağustos ayında Çalkan Algün ile nikah masasına oturan oyuncu Merve Sevi'nin boşanma kararı aldığı iddia edildi.

Çiftin, sosyal medya hesaplarında birbirlerini takip etmeyi bırakması iddiaları güçlendirdi.

Etiketler: Eser Yeneler , Kim Kardashian , Bengü

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