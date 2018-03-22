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Aynaya baktı ve sevinçten ağladı

Makyaj yaraları iyileştirmez elbet ama onlarla yaşamayı öğretir ve üzerinde uygulanan kişiyi motive eder. Rus makyöz Goar Avetisyan da usta elleri ve uyguladığı teknikle bunu kanıtlıyor.

Hürriyet Haber
22.03.2018 - 12:46 | Son Güncelleme:
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Aynaya baktı ve sevinçten ağladıNext

Moskova'da yaşayan Maria adlı genç Rus da Goar Avetisyan'ın dokunuşlarıyla mutlu olan genç kızlardan biri. Avetisyan'ın Instagram sayfasında anlattığına göre, tekerlekli sandalyeye mahkum olan Maria, Avetisyan'a sosyal medya aracılığıyla ulaşıp mesaj gönderdi.

Etiketler: goar avetisyan , makyaj , moskova

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