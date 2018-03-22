Aynaya baktı ve sevinçten ağladı

Moskova'da yaşayan Maria adlı genç Rus da Goar Avetisyan'ın dokunuşlarıyla mutlu olan genç kızlardan biri. Avetisyan'ın Instagram sayfasında anlattığına göre, tekerlekli sandalyeye mahkum olan Maria, Avetisyan'a sosyal medya aracılığıyla ulaşıp mesaj gönderdi.
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