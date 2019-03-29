'Aylık giderimiz 40 bin TL'

"Seda Akgül benim için 'Onun gibi bir kızım olmasın' demişti, ben de 'Onun gibi bir anne' istemem. Seda Akgül'ün beni taklit ettiğini düşünüyorum. Her gün bir video, bir fotoğraf... Ben onun yaptıklarını 5 yıl sonra bile yapmam."
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