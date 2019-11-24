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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
hurriyet.com.tr/Dış Haberler - Fotoğraflar: Instagram
24 Kasım 2019 - 00:50,

Ayıyı nakavt etmişti! Resmen duyurdular

Rus asıllı MMA dövüşçüsü Maxim ‘Mad Max’ Novoselov ringlere geri dönüyor.

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Rus asıllı MMA dövüşçüsü Maxim ‘Mad Max’ Novoselov geçtiğimiz haftalarda paylaştığı ayı ile boks videosuyla dünya çapında büyük ün elde etmeyi başarmıştı.

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Ayıyı nakavt eden MMA dövüşçüsü Novoselov'un kasım ayı sonunda Moskova'da dövüşeceği duyuruldu.

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46 yaşındaki MMA dövüşçüsünün Rusya'da bir televizyon kanalının 29 Kasım'da VTB Arena'da organize edeceği müsabakada sambo ustası Alexey Goncharov'a karşı mücadele edeceği bildirildi.

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Müsabakaya dair detayların tamamı gizlilik içinde saklanıyor.

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Önümüzdeki günlerde ringe çıkacak olan Novoselov geçtiğimiz haziran ayında Fight Championship Aslan'da Aleksandar Aleksic'le olan müsabakayı kazanmıştı.

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1.82 m boyunda ve 113 kg ağırlığındaki Novoselov'in geçtiğimiz ekim ayında Sibirya'da bir ayı ile dövüştüğü anlara dair görüntüler sosyal medyada çok sayıda paylaşım ve yorum almıştı.

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Ekim ayında Fight Nights Global 94'te müsabakaya çıkması beklenen Novoselov, sağlık sorunlarını gerekçe göstererek turnuvadan çekilmişti.

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Novoselov 1993 yılında adam öldürme suçundan 14 yıl hapse mahkum edilmiş ve 2012 yılında uyuşturucu ticareti sebebiyle tekrar suçlu bulunmuş ve hapis cezasının süresi uzatılmıştı.

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Rusya'nın Çelyabinsk kentinde doğan Novoselovsıra dışı dövüş teknikleri ile dikkat çekmeyi başardı.

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Ayıyı nakavt etmişti! Resmen duyurdular

Rus asıllı MMA dövüşçüsü Maxim ‘Mad Max’ Novoselov ringlere geri dönüyor.

hurriyet.com.tr/Dış Haberler - Fotoğraflar: Instagram /
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