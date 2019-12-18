Aybüke Pusat sessizliğini bozdu... Furkan Andıç ile aşk yaşıyor mu?

"Şaşkınlık geçiriyorum gerçekten. Sadece arkadaşız. Yeni yılda Afirka'da olacağım. Ne kadar uzak o adar iyi. Bu benim özel hayatım. Dilan benim yakın arkadaşım. Konuşmam gerekiyorsa onunla konuşurum. Bu benim özel hayatım ve beni ilgilendirir."