Aybüke Pusat sessizliğini bozdu... Furkan Andıç ile aşk yaşıyor mu?
Yakın dostu Dilan Çiçek Deniz'in eski sevgilisi Furkan Andıç ile aşk yaşadığı konuşulan Aybüke Pusat, sessizliğini bozdu.
Yaklaşık 1,5 yıl aşk yaşayan Dilan Çiçek Deniz ile Furkan Andıç, geçtiğimiz yaz sürpriz bir kararla yollarını ayırmıştı. Ayrılığın ardından Furkan Andıç, Aybüke Pusat ile aynı dizde buluştu. Rol gerçek oldu ve iki aşığı canlandıran oyuncular gerçek hayatta da aşk yaşamaya başladı.
Geçtiğimiz hafta Furkan Andıç ile havalimanında çekilen fotoğrafları ortaya çıkan Aybüke Pusat, dün akşam gittiği mekan çıkışı görüntülendi.
"Şaşkınlık geçiriyorum gerçekten. Sadece arkadaşız. Yeni yılda Afirka'da olacağım. Ne kadar uzak o adar iyi. Bu benim özel hayatım. Dilan benim yakın arkadaşım. Konuşmam gerekiyorsa onunla konuşurum. Bu benim özel hayatım ve beni ilgilendirir."
6