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18 Aralık 2019 - 11:59,

Aybüke Pusat sessizliğini bozdu... Furkan Andıç ile aşk yaşıyor mu?

Yakın dostu Dilan Çiçek Deniz'in eski sevgilisi Furkan Andıç ile aşk yaşadığı konuşulan Aybüke Pusat, sessizliğini bozdu.

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Yaklaşık 1,5 yıl aşk yaşayan Dilan Çiçek Deniz ile Furkan Andıç, geçtiğimiz yaz sürpriz bir kararla yollarını ayırmıştı. Ayrılığın ardından Furkan Andıç, Aybüke Pusat ile aynı dizde buluştu. Rol gerçek oldu ve iki aşığı canlandıran oyuncular gerçek hayatta da aşk yaşamaya başladı.

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Dilan Çiçek Deniz, yaşananların ardından bir dönem sıkı dostu olan Aybüke Pusat'ı hayatından sildi. Sosyal medyada takibi bıraktı ve engelledi.

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Geçtiğimiz hafta Furkan Andıç ile havalimanında çekilen fotoğrafları ortaya çıkan Aybüke Pusat, dün akşam gittiği mekan çıkışı görüntülendi.

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Aybüke Pusat, aşk haberleri ile ilgili sessizliğini bozdu.

"Furkan ile ilişkimiz yok. Diziden de yakın arkadaşımız bildiğiniz gibi. Yakın arkadaşlarımızla yaptığımız bir planımız vardı. Tatile gittik."

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"Şaşkınlık geçiriyorum gerçekten. Sadece arkadaşız. Yeni yılda Afirka'da olacağım. Ne kadar uzak o adar iyi. Bu benim özel hayatım. Dilan benim yakın arkadaşım. Konuşmam gerekiyorsa onunla konuşurum. Bu benim özel hayatım ve beni ilgilendirir."

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Aybüke Pusat aşk iddialarına 2.Sayfa programında cevap verdi

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