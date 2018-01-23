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Ayakların palet gibi

Güzeller güzeli Anastasia'nın gerçekten büyük bir kusuru var.

Hürriyet Haber
23.01.2018 - 11:31 | Son Güncelleme:
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Ayakların palet gibiNext

Rusya'da bir kadın dergisi hazırladığı "büyük ayaklı kadınlar' dosyasıyla büyük gürültü kopardı. Ağırlıklı olarak futbolcu eşlerinin yer aldığı dosyada öne çıkan isimlerden biri de Anastasia Reshetova oldu. 21 yaşındaki model, Instagram'daki takipçi sayısını bu dergide yer alan pozları sayesinde biraz daha artırdı. 

Etiketler: anastasia reshetova , instagram , woman dergisi

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