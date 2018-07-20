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Ayakları yere değmiyor: Uyuyor uçakta, uyanıyor uçakta

Rol aldığı Muhteşem Yüzyıl dizisiyle ün kazanan oyuncu Meryem Uzerli, hayatının neredeyse yarısını uçakta geçiriyor. Bazen işleri için bazen de tatil için ülkeden ülkeye uçan Uzerli, yolculuk sırasında çektirdiği pozlarını da sık sık sosyal medyadan paylaşıyor.

Hürriyet Haber
20.07.2018 - 13:14 | Son Güncelleme:
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Ayakları yere değmiyor: Uyuyor uçakta, uyanıyor uçaktaNext

Uzerli, uçak yolculukları sırasında genellikle pencere kenarında oturmayı tercih ediyor: İşte Uzerli'nin görenlere "sanki uçakta yaşıyor" dedirten o paylaşımları.

Fotoğraflar: Instagram

Etiketler: sosyal medya

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