Ayakları yere değmiyor: Uyuyor uçakta, uyanıyor uçakta
Rol aldığı Muhteşem Yüzyıl dizisiyle ün kazanan oyuncu Meryem Uzerli, hayatının neredeyse yarısını uçakta geçiriyor. Bazen işleri için bazen de tatil için ülkeden ülkeye uçan Uzerli, yolculuk sırasında çektirdiği pozlarını da sık sık sosyal medyadan paylaşıyor.
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