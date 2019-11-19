YÄ±l 1948. GÃ¼nlerden 1 MayÄ±s... Rotatifler, TÃ¼rk basÄ±n tarihine damgasÄ±nÄ± vuracak HÃ¼rriyet iÃ§in dÃ¶nÃ¼yor ve TÃ¼rkiyeyeni bir gazeteye uyanÄ±yor.
1 MayÄ±s 1948â€™de okuyucusuyla buluÅŸan HÃ¼rriyet, ilk gÃ¼nden bu yana "TarafsÄ±z ve kaynaÄŸÄ±ndan doÄŸru haber" ilkesinden Ã¶dÃ¼n vermeksizin yayÄ±n yaÅŸamÄ±nÄ± sÃ¼rdÃ¼rmekte, sektÃ¶rÃ¼nÃ¼n Ã¶ncÃ¼ ve Ã¶rnek gazetesi konumunu daha da Ã¶teye gÃ¶tÃ¼rerek kÃ¼resel bir medya markasÄ± olma iddiasÄ±yla geleceÄŸe uzanmaktadÄ±r.
O gÃ¼nden bugÃ¼ne, ilk gÃ¼nkÃ¼ heyecanÄ± yitirmeden, "her sabah yeni bir gÃ¼n baÅŸlar ve rotatifler dÃ¶ner" anlayÄ±ÅŸÄ±yla kurumsallaÅŸan HÃ¼rriyet, bugÃ¼n TÃ¼rkiyeâ€™nin en Ã§ok okunan gazetelerinden biri ve Ã§ok sesli bir toplumun aynasÄ±dÄ±r. Birkitle gazetesi olarak, TÃ¼rkiyeâ€™nin en Ã¼cra kÃ¶ÅŸesindeki kahvehanelerden, ev kadÄ±nlarÄ±nÄ±n mutfaÄŸÄ±na dek geniÅŸ bir okur kitlesiyle buluÅŸmakta, basÄ±lÄ± gazetesiyle her gÃ¼n 1,4 milyon kiâ€‹ÅŸiye ulaÅŸmaktadÄ±r. KÃ¼reselleÅŸen dÃ¼nya, deÄŸiÅŸen gazetecilik anlayÄ±ÅŸÄ± Ã§erÃ§evesinde her platformda okurlarÄ± ve paydaÅŸlarÄ±yla iletiÅŸim halinde olmayÄ± ilke edinenHÃ¼rriyet basÄ±lÄ± gazetenin yanÄ± sÄ±ra web-cep- tabletâ€™den de gÃ¼nde milyonlarca kiÅŸiye eriÅŸmekte, â€‹â€‹â€‹68.yÄ±lÄ±nda gÃ¼nlÃ¼kortalama 3.â€‹3 milyon ziyaretÃ§iye ulaÅŸmaktadÄ±r.
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AyaÄŸÄ±nda terlik metroya biniyor ama malikanesi var
Onu sÄ±k sÄ±k kÃ¼Ã§Ã¼k kÄ±zÄ±yla birlikte toplu taÅŸÄ±ma araÃ§larÄ±nda gÃ¶rmek mÃ¼mkÃ¼n.
BACKGRID USA, BACKGRID UK
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1
Ama birÃ§ok kiÅŸinin gÃ¶zlerini kamaÅŸtÄ±ran malikanelerde yaÅŸÄ±yor.
BACKGRID USA, BACKGRID UK
2
Oyunculuktan kazandÄ±ÄŸÄ± paranÄ±n hatÄ±rÄ± sayÄ±lÄ±r bir bÃ¶lÃ¼mÃ¼nÃ¼ emlak yatÄ±rÄ±mÄ± olarak deÄŸerlerdiren Ã¼nlÃ¼ oyuncu ÅŸimdi de sahibi olduÄŸu malikanelerden birini satÄ±ÅŸa Ã§Ä±karÄ±yor.
BACKGRID USA, BACKGRID UK
3
Tom Cruise ile evliliÄŸini bitirdikten sonra uzun sÃ¼re Jamie Foxx ile birlikte olan sonunda onunla da yollarÄ± ayÄ±ran Katie Holmes, birÃ§ok Hollywood Ã¼nlÃ¼sÃ¼nÃ¼n ev sahibi olduÄŸu Calabasas'taki malikanesini satÄ±ÅŸa Ã§Ä±kardÄ±.
BACKGRID USA, BACKGRID UKÂ
4
Holmes'un 4 milyan 625 bin dolar fiyata satÄ±ÅŸa Ã§Ä±kardÄ±ÄŸÄ± malikane eski sevgilisi Jamie Foxx'un malikanesine de Ã§ok yakÄ±n. BÃ¼yÃ¼k olasÄ±lÄ±kla da aÅŸk bittiÄŸi iÃ§in burayÄ± da elden Ã§Ä±karmaya karar verdi Holmes.
BACKGRID USA, BACKGRID UKÂ
5
Katie Holmes bu malikaneyi beÅŸ yÄ±l Ã¶nce 3 milyon 795 bin dolara satÄ±n almÄ±ÅŸtÄ±. Ä°ki katlÄ± yapÄ±, Tudor tarzÄ± dekore edilmiÅŸ. Ä°ÅŸte Katie Holmes'un Jamie Foxx ile aÅŸk yaÅŸarken kÄ±zÄ± Suri ile birlikte oturduÄŸu sonra da elden Ã§Ä±karmaya karar verdiÄŸi o malikane.