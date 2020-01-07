Avustralya'daki yangında son durum ne? İşte gelen son dakika haberler
Avustralya yangınlarla mücadele etmeye devam ediyor. Ölümcül yangınlarla boğuşan kıtada 6 Ocak'ta Sydney'de nihayet yağmur yağdı fakat yangın bölgelerinde kriz devam ediyor.
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Avustralya'da eylül 2019'dan bu yana ölümcül yangınlar artarak devam ediyor.
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Orman yangınları her yıl gerçekleşse de, 2017'den beri yükselen sıcaklıklar, düşük yağış ve kuraklık koşulları, eski Avustralya başbakanı Kevin Rudd'un “ulusal kıyamet” olarak adlandırdığı felaketi yarattı.
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Şimdiye kadar, sadece Yeni Güney Galler'de (NSW) yaklaşık 500 milyon hayvanın öldüğü tahmin ediliyor.
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Ülke genelinde toplam 24 kişi öldü ve sadece Yeni Güney Galler eyaletinde (NSW) 2 binden fazla ev yıkıldı veya hasar gördü.
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Eyalet ve federal makamlar, ABD de dahil olmak üzere diğer ülkelerden gelen yangın söndürme yardımlarıyla bile büyük alevleri kontrol altına almaya çalışıyorlar.
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Bütün bunlar kalıcı ısı ve kuraklık ile daha da kötüleşti ve maalesef tüm bunlar iklim değişikliğine işaret ediyor.
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İklim bilimci Joëlle Gergis Guardian'a yazdığı yazıda, "Bir iklim bilimcisi olarak, beni gerçekten korkutan şey, bugünün standartlarına göre aşırı kabul edilen hava koşullarının gelecekte sakin görüneceğidir. Şu anda ortaya çıkan şey gerçekten sadece "yeni"nin bir tadımı." dedi.
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Her yıl Avustralya'da yaz aylarında sıcak ve kuru hava sebebiyle yayılmasını kolaylaştıran bir yangın mevsimi var.
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2009'daki Kara Cumartesi yangınları Victoria'da 173 kişinin ölümüne sebep olarak ülkedeki en ölümcül orman yangını felaketi olarak kayıtlara geçti.
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Bu yıl aralık ayında ise sıcak hava dalgası ülke çapında en yüksek ortalama sıcaklığın rekorunu kırarak 40 derecenin üstüne çıktı.
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Ancak bu yıl koşullar alışılmadık derecede şiddetliydi.
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Alevler yayılıyor ve yangın söndürme koşulları da özellikle zorlaşıyor.
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YANGINLARA NE SEBEP OLUYOR?
Yangın sebepleri olarak kuraklıktan etkilenen ormanlara yıldırım düşmesi gibi nedenler öne sürülüyor.
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Devlet dairesi Victoria Emergency'a göre, yıldım, aralık ayının sonunda Victoria'nın Doğu Gippsland bölgesinde bir dizi yangının başlamasına neden oldu ve daha sonra sadece beş saat içinde 20 kilometreden daha fazla yol aldı.
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Doğal sebeplerin yanı sıra insanlar da suçlanabiliyor. Kasım ayında NSW Bölge İtfaiyesi, 19 yaşındaki bir gönüllü üyeyi kundaklama şüphesiyle tutukladı.
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Gönüllü altı haftalık süre boyunca yedi kez kasıtlı olarak ateş yakmakla suçlandı.
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AVUSTRALYA'DA YANGINLARIN BİLANÇOSU AĞIR
24 kişinin ve 500 milyon hayvanın hayatını kaybettiği yangınlarda, bütün kasabalar alevler içinde kaldı ve birkaç eyalette yaşayanlar evlerini kaybetti. Yetkililer, Yeni Güney Galler bölgesinde koalaların üçte birinin tamamen yok, binlerce kangurunun öldüğünü açıkladı.
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Binlerce insan tahliye edildi ve yangınlar devam ettikçe birçok kişi mahsur kaldı. En ağır bilanço ise bin 588 evin yıkıldığı ve 650'den fazla evin hasar gördüğü yer olan ülkenin en kalabalık eyaleti Yeni Güney Galler'de yaşandı.
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Toplamda, Avustralya'nın altı eyaletinde 7.3 milyon hektardan fazla (17.9 milyon dönüm) orman yandı.
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Bu, Belçika ve Danimarka'nın toplamından daha büyük bir alan.
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YANGINLAR NE ZAMAN BİTECEK?
Avustralya yaz sezonu yaşıyor ve sezon mart ayında sona eriyor. Normalde, sıcaklıklar ocak ve şubat aylarında zirveye ulaşıyor. Bu da ülkenin hemen rahata eremeyeceği anlamına geliyor.
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Yangınların her yıl gerçekleşen bir olay olduğu için tamamen sona ermesi olası değil ve son yıllarda bir rehber olması durumunda daha da kötüleşebilir.