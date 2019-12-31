Avustralya'da binlerce insan sahilde mahsur kaldı

Avustralya alevlerle mücadele etmeye devam ediyor.
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Binlerce insan, tatil kasabasındaki Victorian sahilinde mahsur kaldı.
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Yetkililer mahsur kalanlara alevler yaklaştığında hemen suya girin uyarısında bulundu.
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Yetkililer, tatil bölgesei Mallacoota'da 4 bin kişinin hala kurtarılmayı beklediğini açıkladı.
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Ülkenin doğusunda yer alan bölgede, sabah 8:30 saatlerinde yangın daha da alevlendi.
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Gün geçtikçe büyüyen ve söndürülemeyen yangın nedeniyle 2 kişi kayboldu ve 2 kişi de yaşamını yitirdi.
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Mallacoota bölgesinde gökyüzü bir anda siyaha çevirdi, ardından da koyu bir kırmızıya döndü.
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Bölge sakinleri yangının yaklaşmasıyla gökyüzünden alev korlarının düşmeye başladığını ve korkunç seslerin duyulduğunu ifade etti.
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Bölge sakinleri, kasabaya yaklaşan yangın nedeniyle gaz tanklarınının da patladığını ifade etti.
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Can yeleklerini üzerine geçiren insanlar, sahile akın etti. Sahildekiler yangının yaklaşmasıyla yetkililerden suya girip girmemeleri konusunda bir uyarı bekliyor.
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Alevlerin tehdit ettiği, acil durum sirenlerinin yankılandığı kasabada 72 bin hektarlık alan küle dönmüş vaziyette.
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Başbakan Daniel Andrews, Avustralya savunma güçlerini sahilde mahsur kalanlara yiyecek, su sağlamak için görevlendirdiğini duyurdu.
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Andrews, kayıplarla ilgili endişelerin sürdüğünü ve bölgede büyük ölçüde kayıpların yaşanabileceği uyarısında bulundu.
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Kasabalılar mahsur kaldıkları sahilden sosyal medyada paylaşımlarda bulunmaya devam ediyor.
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'Şu an maske ile birlikte bile nefes almakta zorlanıyoruz", "Alevlerin sesini duymadan bunun gerçekte neye benzediğini hayal dahi edemezsiniz" yorumlarında bulunan bölge sakinleri hala kurtarılmayı bekliyor.