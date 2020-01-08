Mine ÜÇGÜN - Hurriyet.com.tr / Dış Haberler - Fotoğraflar: AP/Reuters
Haber Giriş: 08 Ocak 2020 - 12:18,/
Avustralya yangınlarla mücadele ederken bir yandan katliam yapacak
Avustralya'da ölümcül yangınlar söndürülemiyor. Bir yandan yangınlarla boğuşan ülkede 10 binden fazla deve çok fazla su içtikleri gerekçesiyle helikopterden vurularak öldürülecek. Öte yandan yangınlardan yükselen dumanların Güney Amerika kıtasındaki Arjantin ve Şili'ye ulaştığı bildirildi. Google da acil durum haritası yayımladı.
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Avustralya'da orman yangınları o kadar korkunç bir hal aldı ki dumanların Şili ve Arjantin'den göründüğü bildirildi.
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Dumanların Pasifik Okyanusu üzerinden 11 bin km yol kat ettikten sonra Şili ve Arjantin'e ulaştığı kaydedildi.
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Öte yandan Güney Avustralya'da Anangu Pitjantjatjara Yankunytjatjara (APY) topraklarındaki Aborijin liderlerinin emri sonrası profesyonel nişancılar avlanmaya bugün başlayacak.
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Avın yaklaşık 5 gün sürmesi bekleniyor.
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Topluluğun aldığı avlanma kararı, vahşi yaratıkların su için evlerini istila etmesinden dolayı yaptıkları şikayetten hemen sonra geldi.
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Develerin evlerin çitlerinden atlayıp klimalardan su içmeye çalıştığı söylendi.
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Hayvanların aynı zamanda küresel ısınmaya katkıda bulunacak şekilde yılda bir ton karbondioksitin etkisine eşdeğer metan salması da diğer endişeler arasında.
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Avustralya'dan gelen ilk katliam haberi bu değil.
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Geçtiğimiz yıl Avustralya hükümetinin 2020 yılı dahil tam 2 milyon kediyi zehirleyip öldüreceği bildirilmişti.
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Katliamın gerekçesi ise özellikle kırsal bölgelerde vahşileşen kedilerin kuşlara ve sürüngenlere zarar vermesi ve eko sistemi bozması.
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Bu arada Google, Avustralya'da devam eden yangınların kriz haritasını yayımladı.
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Haritada, devam eden yangınlar, yanmış alanlar, acil durumlar gibi bilgiler yer alıyor.
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Yangınların önümüzdeki birkaç gün içinde daha da şiddetlenmesinden endişe ediliyor.
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Uzmanlar New South Wales eyaletindeki yangınların, rüzgarın etkisiyle Victoria’daki alevlerle birleşerek bir “mega yangına” dönüşebileceğini söylüyor.
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Orman yangınları her yıl gerçekleşse de, 2017'den beri yükselen sıcaklıklar, düşük yağış ve kuraklık koşulları, eski Avustralya başbakanı Kevin Rudd'un “ulusal kıyamet” olarak adlandırdığı felaketi yarattı.
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Şimdiye kadar, sadece Yeni Güney Galler'de (NSW) yaklaşık 500 milyon hayvanın öldüğü tahmin ediliyor.
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Bilançonun daha ağır olduğu yerel kaynaklarda iddia edilirken, kesin bilgilerin ancak yangının söndürülmesinin ardından elde edileceği bildirildi.
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Ülke genelinde toplam 25 kişi öldü ve sadece Yeni Güney Galler eyaletinde (NSW) 2 binden fazla ev yıkıldı veya hasar gördü.