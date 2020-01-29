Avrupalı sevgililere 60 milyon çiçek

Dünyanın çiçek merkezi olarak kabul edilen Hollanda’ya dahi çiçek ihraç eden Antalya, en çok çiçek ihraç ettiği ikinci ülke olan Rusya pazarını son 5 yıldır kaybetse de 27 Avrupa ve Balkan ülkesinin çiçek tedarikçisi konumunda olmayı sürdürüyor.