Avrupalı sevgililere 60 milyon çiçek

Antalya’dan Avrupa ülkelerine 14 Şubat Sevgililer Günü için 6.5 milyon dolar değerinde çoğunluğu karanfil ve gerbera 60 milyon dal çiçek ihraç edildi. Orta Anadolu Süs Bitkileri ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkan Yardımcısı Harun Yeter, sevkıyatın yüzde 90 oranında tamamlandığını söyledi.
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Turizm kadar örtü altı üretimde de adından söz ettiren Antalya, kesme çiçek sektöründe hem iç piyasaya hem de Avrupa ve Balkan ülkelerine çiçek gönderip ülke ekonomisine katkı sağlıyor.
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Dünyanın çiçek merkezi olarak kabul edilen Hollanda’ya dahi çiçek ihraç eden Antalya, en çok çiçek ihraç ettiği ikinci ülke olan Rusya pazarını son 5 yıldır kaybetse de 27 Avrupa ve Balkan ülkesinin çiçek tedarikçisi konumunda olmayı sürdürüyor.
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14 Şubat Sevgililer Günü için Antalya’dan Hollanda başta olmak üzere 27 Avrupa ülkesine 60 milyon dal çiçek gönderildi ve ülke ekonomisine 6.5 milyon dolarlık döviz kazandırıldı.
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Sevkıyatın yüzde 90 oranında tamamlandığını kaydeden Yeter, “60 milyon dal kesme çiçek sevgililer günü için gönderildi. Geçen yıla göre kesme çiçek sektörü hacim olarak yüzde 10-15 oranında büyüdü” dedi.
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Hollanda, İngiltere, Almanya, Romanya, Ukrayna gibi ülkelere ihracat yaptıklarını ancak 5-6 yıldır Rusya’ya ihracat yapamadıklarını belirten Harun Yeter, Rusya krizini bir türlü aşamadıklarını söyledi.
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Rusya’ya gönderecekleri ürünlere gümrük kapılarında sürekli bir bahane bulunduğunu belirten Yeter, “Çok az gönderiyoruz, onu da Hollanda üzerinden gönderiyoruz. Rus pazarını yüzde 90 kaybettik. Gümrük kapılarında çok sayıda bahane üretiyorlar. Gümrük vergileri yüksek uygulanıyor. Kısacası bizden almıyorlar” dedi.
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Karanfil pazarın yüzde 80’ine hakimken yüzde 10’unu rananculus ve dianthus barbatus çiçekleri, geri kalan yüzde 10’luk kısmı ise gerbera, solidego ve diğer çiçek türleri dolduruyor.