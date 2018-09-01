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    Avrupa: Teknolojisi gelişiyor, nüfusu yaşlanıyor

    Avrupa yavaş yavaş yaşlanıyor; peki en yaşlı ülke sizce hangisi?

    Hürriyet Haber
    01.09.2018 - 02:45 | Son Güncelleme:
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    Avrupa: Teknolojisi gelişiyor, nüfusu yaşlanıyorNext

    Her ne kadar son teknolojiyi yakından takip ediyor olsa da Avrupa'nın gelecek için önemli kaygıları var. İşte Avrupa İstatistik Ofisi Eurostat'a göre Avrupa'nın korkulu rüyası yaşlı nüfus oranı en düşük ve yüksek olan ülkeler...

    Etiketler: türkiye , fransa
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